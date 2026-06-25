引爆斯圖加特！先導智能攜「極限智造」方案亮劍2026歐洲電池展

無錫2026年6月25日 /美通社/ -- 6月9日至11日，The Battery Show Europe 2026在德國斯圖加特會展中心舉行。在這個歐洲汽車與製造工業的「心臟」地帶，全球新能源智能製造整體解決方案領軍者先導智能重磅亮相。 在此次展會上，先導智能不僅全面展示了覆蓋電池全生命週期的核心裝備，更劍指未來，系統性地拋出了面向固態電池、大容量儲能系統、智能汽車和智慧物流的「極限智造」整體解決方案，向全球客戶展示了中國高端裝備如何引領下一代電池產業的量產紀元。

系統化佈局下一代電池技術 在新一輪技術迭代中，固態電池正成為行業關注焦點。先導智能圍繞全固態電池製造需求，展示了新一代全固態電池核心量產設備，包括干法混料塗布、濕法制漿塗布、真空鍍鋰、復合轉印、疊片、等靜壓等關鍵產品，為從研發驗證到規模化生產提供完整支撐路徑，推動新一代電池技術加速走向產業落地。 與此同時，針對儲能市場快速增長帶來的產能升級需求，先導智能推出的大型儲能智造解決方案可以兼容單體314Ah-1000Ah以上大容量電芯生產需求，通過工序一體化設計和系列節能降耗舉措，使整線設備稼動率超過80%，綜合良率突破96%，均顯著優於行業水平，為儲能規模化商用提供了高性價比的製造支撐。

從系統集成到智能工廠運營升級 本屆展會中，先導智能重點展示了面向動力與儲能領域的模組、PACK及CTP系統級整線解決方案，覆蓋電池從組裝到系統集成的關鍵製造環節。相關方案基於高度柔性化產線設計與先進裝備集成能力，可適配多技術路線與多產品形態，在提升生產效率的同時，實現高精度與穩定性的統一。 同步展出了智能物流整體解決方案，涵蓋AS/RS自動化立體倉儲系統、製造物流調度系統、配送中心管理系統及軟件平台，通過軟硬件一體化協同，實現從倉儲到產線的全流程聯動，推動製造體系向更高效率的智能化運營升級。

在為期三天的展會中，先導智能展位吸引了來自全球多個國家和地區的行業客戶與合作夥伴，圍繞電池技術演進路徑、產線升級需求及智能製造趨勢展開深入交流。這些面對面的溝通進一步加深了行業理解，也為未來合作奠定了堅實基礎。 從單點設備創新到整線系統構建，從製造能力升級到全價值鏈協同，先導智能持續推動新能源智能製造體系演進。未來，公司將繼續以技術創新為驅動，攜手全球夥伴，共同邁向更高效率、更高智能與更可持續的電池製造未來。