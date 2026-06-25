東方日升在2026年歐洲國際太陽能展上展示全場景創新成果

德國慕尼黑2026年6月25日 /美通社/ -- 我們非常高興地宣布，歐洲國際太陽能展(Intersolar Europe)已於昨日在慕尼黑新國際展覽中心正式開幕，東方日升在A1.370展位迎來了絡繹不絕的參觀者。我們帶來了覆蓋戶用、工商業及公用事業規模應用的全系列產品矩陣，展示我們的「全棧新昇」戰略如何滿足歐洲不斷演變的能源需求。

戶用能源管理：極簡設計遇上AI（人工智能）智慧

為滿足歐洲在有限空間內實現能源自主的需求，我們推出Noor系列可堆疊一體式儲能系統(ESS)、Hifz系列可堆疊電池包，以及Velta系列混合逆變器。