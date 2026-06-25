熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-Jun-25 10:13
更新：2026-Jun-25 10:13
PR Newswire

東方日升在2026年歐洲國際太陽能展上展示全場景創新成果

分享：

德國慕尼黑2026年6月25日 /美通社/ -- 我們非常高興地宣布，歐洲國際太陽能展(Intersolar Europe)已於昨日在慕尼黑新國際展覽中心正式開幕，東方日升A1.370展位迎來了絡繹不絕的參觀者。我們帶來了覆蓋戶用、工商業及公用事業規模應用的全系列產品矩陣，展示我們的「全棧新昇」戰略如何滿足歐洲不斷演變的能源需求。

戶用能源管理：極簡設計遇上AI（人工智能）智慧

為滿足歐洲在有限空間內實現能源自主的需求，我們推出Noor系列可堆疊一體式儲能系統(ESS)Hifz系列可堆疊電池包，以及Velta系列混合逆變器

adblk4
  • Noor系列：集成光伏充電、儲能與控制功能，容量為10–25kWh，完美適配車庫或庭院。毫秒級UPS（不間斷電源）切換，確保供電不斷。
  • Hifz系列：具備IP65防護等級，支持模塊化堆疊(5–20kWh)。即插即用接口，部署綠色能源就像搭積木一樣簡單。
  • 智能控制：聯動Risen Cloud智慧能源管理平台，系統根據當地電價自動執行「低谷充電、高峰放電」策略，讓每一度電都能省錢。

工商業綠色夥伴：高密度與全生命周期價值

針對需要降本增效、保障安全的工商業客戶，我們推出了iCon系列工商業液冷儲能系統，提供緊湊型解決方案。

adblk5
  • 節省空間：占地僅1.6平方米（空間利用率提升25%）。
  • 極致安全：自研4S系統九重保護Pack級監控。多層消防構建360度安全盾牌。
  • 智能運維：AI診斷實現實時健康追蹤，最大限度減少停機，實現收益最大化。

公用事業規模標桿：陸上與航天級卓越品質

我們正在打通公用事業項目從發電到儲能的完整閉環。

  • 伏曦Pro組件：功率740Wp以上雙面率90%±5%，溫度系數-0.24%/°C。提供30年質保（衰減後仍保持90%以上輸出）。
  • Risen Flex Nova新星P型異質結(pHJT)：專為近地軌道(LEO)衛星設計。採用70μm超薄硅片，大幅降低衛星發射重量，同時具備抗輻射能力。
  • eFlex & eTron 3.0 Pro：提供836kWh / 6.26MWh儲能容量。eTron 3.0 Pro擁有99.3%碳化硅(SiC)儲能變流器(PCS)效率，可以在-30°C至55°C環境下穩定運行。
adblk6

規模驅動增長的時代已經結束，價值驅動創新的時代已然到來。我們將繼續致力於通過全棧技術升級全球能源體系。

今天我們在A1.370展位正式亮相！歡迎來慕尼黑新國際展覽中心，與我們一起解鎖未來能源。

請在社交媒體上關注#RisenEnergy #IntersolarEurope #SolarStorage #ResidentialEnergy #CandIStorage #UtilityScale #SpaceSolar

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/2026-302810094.html

SOURCE Risen Energy

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
追蹤
查看此作家更多文章
dadblk7 madblk7

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務