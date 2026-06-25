香港仔工業學校「香工Robot」勇奪Robofest世界賽亞軍　

頂峰對決國家隊盡顯創科情誼

香港 - 2026年6月25日 - 香港仔工業學校（下稱「香工」）機械人小組——「香工Robot」近年在學界創科舞台上光芒四射，積極參與「國際青少年創科奧林匹克大賽」、「全港中學生機械人大賽」及「Robofest BottleSumo機械人相撲賽」等頂尖賽事，屢獲殊榮。





今年，團隊再創歷史。在「Robofest機械人大賽2026香港區賽」中，「香工Robot」憑精湛編程技術與卓越機械設計，於「BottleSumo高級組C組」強勢包辦冠、亞軍。冠軍隊伍取得香港區唯一出線資格，於今年5月遠赴美國底特律勞倫斯理工大學，代表香港出戰世界總決賽。



進軍底特律 擴闊國際視野與技術交流



抵達美國底特律後，香工同學隨即投入緊張的備戰狀態。面對來自全球各地的頂尖創科新星，同學們毫無懼色，更主動步出舒適圈，與中國國家隊以及其他國家的精英隊伍進行深度技術交流。在密集的備戰過程中，香工小組與國家隊隊員圍繞機械人結構優化、感應器算法等領域互相切磋、分享心得。這種熱烈的學術碰撞，不僅讓同學們拓寬了科技視野，更在異國他鄉與國家隊建立起深厚的「戰友情誼」。



巔峰對決 香工對陣國家隊



比賽當日，「香工Robot」憑沉著應變與靈活戰術擊敗多國強敵，強勢殺入總決賽——對手正是中國國家隊。決賽採「三局兩勝」制，機械人除須將對手推倒或推出場外，更須在台上維持平衡滿3秒方可勝出，極考驗穩定性與戰術編程。首局，國家隊率先將香工機械人推出場外，惟自身亦因衝力過大未能維持3秒，雙方和局。其後兩局各勝一局，比分再度拉平，賽事最終進入附加賽。經激烈角逐，「香工Robot」以些微之差惜敗，榮獲世界總決賽亞軍，與國家隊的高水平切磋充分體現兩地青年「以武會友」的創科情誼。



跳出賽場 探索科技與文化



賽事以外，同學把握機會展開美國考察之旅：於加州科學中心（California Science Center）親眼目睹航天飛機等震撼科技展品，深入探索航天、生命科學及環境生態等前沿領域；參觀加州大學洛杉磯分校（UCLA）工程學院尖端實驗室與新興科研項目，進一步燃點投身科研的志向；並漫步荷里活星光大道（Hollywood Walk of Fame），體驗美國流行文化與創意產業的魅力。



砥礪前行 再創輝煌



香港仔工業學校一直致力推動STEAM教育。「香工Robot」今次揚威世界賽，並與國家隊建立深厚情誼，不僅為校爭光，更為香港青年創科界寫下光輝一頁。團隊將帶著寶貴的世界賽經驗與國際視野，繼續在創科路上砥礪前行，再創高峰。









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