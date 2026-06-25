欣旺達能源科技推出SunESS H系列，深化歐洲合作

慕尼黑2026年6月25日 /美通社/ -- 欣旺達能源科技在2026年歐洲國際太陽能展覽會及歐洲儲能展上，以「One Core, All Scenes」為主題，推出升級後的SunESS H系列產品組合，構建覆蓋儲能、充電和數字化能源管理的系統級框架，同時進一步深化其在歐洲的合作夥伴關係。

升級後的SunESS H系列整合電池儲能系統、光儲充一體化解決方案、AI（人工智能）驅動的能源管理，以及動態電價、削峰填谷、備用電源等應用場景。該產品組合的核心是「One Core」共享能力底座，覆蓋電芯技術、PACK設計、系統架構與智能能源管理等領域。通過AI能源管理系統(EMS)和全新改版的mySunPan應用，這套系統能夠實現預測、優化、調度與可視化管理，讓SunESS和OASIS系列產品在統一技術框架下運行。