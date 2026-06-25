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出版：2026-Jun-25 11:00
更新：2026-Jun-25 11:00
PR Newswire

香港航空 X 海洋公園 Panda Friends彩繪客機全面升級

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主題機艙內飾及限定紀念品首航成都 大熊貓化身旅遊大使翱翔天際

香港2026年6月25日 /美通社/ -- 香港航空聯手海洋公園打造的Panda Friends彩繪客機的機身塗裝自今年3月中矚目亮相以來，深受廣大旅客喜愛，承載著香港的動人故事與保育理念，向世界各地宣傳香港旅遊魅力。為進一步提升乘客體驗，香港航空全新打造一系列Panda Friends主題機艙內飾及精品，並於昨日前往大熊貓家鄉——成都的航班上首次亮相，讓六隻香港大熊貓以更立體、更生動的形象陪伴旅客翱翔天際。

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香港航空與海洋公園特別邀請多位重量級嘉賓出席體驗Panda Friends彩繪客機主題航班預覽活動，包括文化體育及旅遊局局長羅淑佩女士、副局長劉震先生、運輸及物流局副局長廖振新先生、香港機場管理局行政總裁張李佳蕙女士，以及香港航空董事長王曉東先生、總裁孫劍鋒先生、海洋公園公司董事局主席龐建貽先生及行政總裁黃嗣輝先生等，共同見證這場別具意義的盛事。

Panda Friends彩繪客機的機身設計巧妙融合海洋公園深受歡迎的IP角色，包括安安、可可、盈盈、樂樂，以及港產大熊貓雙胞胎——家姐加加及細佬得得。設計中，六隻大熊貓帶齊護照與相機從海洋公園出發，化身旅遊大使，與機上乘客一同遊歷世界。

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扎根香港二十載 連通世界 發揮重要角色

是次Panda Friends彩繪客機的啟航，是香港航空二十周年系列發展中別具意義的一筆。從機隊、航網拓展，到品牌形象升級，香港航空始終秉持「扎根香港、連通世界」的核心使命，將香港這座城市的獨特魅力、文化底蘊與保育故事，透過每一次飛行傳遞至全球旅客眼前。展望未來，香港航空將繼續以創新思維與在地情懷並進，攜手各界夥伴，為鞏固香港國際航空樞紐地位、推動本地旅遊及文化軟實力發展，作出更深遠的貢獻。

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Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-x--panda-friends-302810130.html

SOURCE 香港航空

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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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