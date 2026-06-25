LinqAlpha斬獲2026對沖基金服務大獎「最佳AI解決方案」獎項

紐約2026年6月25日 /美通社/ -- 面向公開市場打造首個多智能體人工智能(AI)系統的AI公司LinqAlpha今天宣布，公司榮獲With Intelligence頒發的2026對沖基金服務大獎——「最佳AI解決方案」獎項。 對沖基金服務大獎旨在表彰推動對沖基金行業創新、卓越運營與可持續發展的服務商。獲獎名單由獨立評審團評定，評審成員均為頭部投資機構資深行業高管，涵蓋首席運營官、首席財務官、首席技術官、首席合規官及總法律顧問等崗位。 LinqAlpha此次獲獎，源於其面向機構投資工作流程打造的創新AI應用。公司旗下多智能體平台可助力投資機構將零散分布的市場情報、研究報告、會議記錄與專有數據整合，搭建可供檢索的機構知識庫。

LinqAlpha支持股票、宏觀、信用及多資產策略等各資產類別投資工作流程。目前，北美、歐洲及亞洲超70家金融機構均在使用LinqAlpha平台開展各類資產投資工作。 LinqAlpha聯合創始人兼首席執行官Hojun Choi表示：「這份獎項有力印證了我們打造公開市場AI操作系統的發展願景。投資從業者每日需要處理海量信息。我們認為，投資研究的未來絕非單一的AI助手，而是由多款專業智能體組成的AI團隊，作為機構的第二大腦，與投資者協同工作。能夠獲得With Intelligence的認可，我們倍感榮幸，也十分感謝一路攜手同行的客戶，與我們共同奔赴這一行業未來。」

關於LinqAlpha LinqAlpha是一家總部位於紐約的AI公司，由前高盛分析師與麻省理工學院計算機科學博士聯合創立，專注於研發首款專為公開市場打造的多智能體AI系統。 LinqAlpha曾登上《TechCrunch》和《福布斯》媒體報道，在行業基准測評中，其表現超越NVIDIA與OpenAI。目前，北美、歐洲、亞洲地區超70家金融機構均依托該平台開展投資研究與投資決策工作。 詳情請訪問官網：www.linqalpha.com 關於With Intelligence With Intelligence是面向全球資產管理行業，專注提供投資情報、行業數據、行業峰會與人脈對接資源的頭部服務商。對沖基金服務大獎旨在表彰投資全產業鏈中，在創新能力、客戶服務及業務價值層面表現卓越的服務機構。