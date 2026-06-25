第四屆「曉日春暉」兒童環境徵文及繪畫比賽圓滿舉行

香港 致雨慈善基金會携手曉日春暉公益、香港教育大學共同主办，获 65 間學校近 2,000 名学生参与 香港2026年6月25日 /美通社/ -- 由香港致雨慈善基金會、港澳台灣慈善基金會 - 曉日春暉公益及香港教育大學聯合主辦的第四屆「曉日春暉」兒童環境徵文及繪畫比賽頒獎典禮暨優秀作品展示會，已於2026年6月21日在香港教育大學胡郭秀萍演講廳圓滿落幕。本屆活動反應極為熱烈，吸引了超过230名獲獎學生、家長、教師、學校代表以及各界嘉賓齊聚一堂，共同見證全港青少年的環保創意與綠色學習成果。

頒獎典禮當日冠蓋雲集，多位政府官員與業界領袖親臨現場發表致辭。教育局局長蔡若蓮博士肯定比賽啟發青少年用心感知自然，與教育局推動的價值觀教育方向高度契合。環境保護署署長徐浩光博士則勉勵同學們在日常生活中身體力行，少用塑膠、多做回收。 香港致雨慈善基金會主席馬駿博士在致辭中指出，真正的可持續發展不能僅依靠資金投入，更有賴於培育大批秉持可持續發展理念的人才，而人才的培養須從青少年階段著手。基金會未來將投放更多資源，積極推動多元化的環境教育工作。港澳台灣慈善基金會 - 曉日春暉公益發起人翟普博士、交通銀行（香港）有限公司副行政副總裁楊浩先生、教大中國語言學系系主任陳偉強教授以及教大新媒體藝術文化及教育全球學院聯席副院長賴志成博士亦先後致辭，勉勵新生代將「天人合一」的理念轉化為長期的環保行動。 香港大學行政及財務副校長、前教育局及民政事務局常任秘書長謝凌潔貞女士等多位教育界、公益界及企業界代表出席活動并为获奖者颁奖。頒獎禮由全國政協委員、鳳凰衛視主持人曾瀞漪女士主持。

本屆大賽以「我最好的自然朋友」及「借用自然的魔法」為題，自2025年第四季度啟動以來，共獲得全港65間小學及幼稚園的積極響應，收到近2,000份高水準的參賽作品。為確保評選的專業性與權威性，大賽特別邀請香港教育大學中國語言學系及新媒體藝術文化及教育全球學院的師生組成專業評審團進行嚴格篩選。經深入評選，賽事最終頒發一等獎27名、二等獎46名、三等獎73名及優秀獎142名，另特別設有優秀指導教師獎及優秀組織獎，以表彰在校園前線積極推動環境教育的傑出學校與教師團隊。作品中充滿豐富的想像與行動力，例如有學生化身調查員，受蜘蛛啟發而提倡研發可生物降解的環保建築材料；也有同學親自動手，將校園無人問津的枯葉轉化為滋養花園的堆肥養分。此外，更有初小學生透過生動的圖文，細膩描繪再生能源與日常減碳行動，真摯地呼籲社會大眾共同落實綠色生活。

今年, 香港教育大學（教大），成為聯合主辦機構，在活動的學術評審與專業評選層面發揮了核心推動作用。在教大校長李子健教授的大力支持下，活動已被正式列為正名十週年的重要慶祝項目之一。與此同時，本比賽亦是香港致雨慈善基金會與香港教育大學聯合推展之「天人合一可持續教育」學術研究計劃的重要組成部分，旨在以實踐為本，將環境教育轉化為具深度的學術研究與教學成果。 大賽的圓滿成功，得到了交通銀行（香港）有限公司、愛博諾德（香港）醫療科技有限公司及建造業零碳天地的支持。同時，主辦方由衷感謝香港可持續發展教育學院、地球之友、香港中華教育基金、香港教育工作者聯會、香港中華文化發展聯合會、桂馨基金會等多個協辦單位的無私協助。主辦方亦特別向全體義工團隊與全港65間參與學校師生的積極投入表達謝意，共同為基層社區的環境教育打下堅實基礎。

「曉日春暉」兒童環境徵文及繪畫比賽自2022年首辦以來已歷四屆，累計收到香港學生作品逾6,000份。展望未來，香港教育大學將繼續與致雨慈善基金會及各合作夥伴緊密協作，本屆一、二、三等奖獲獎作品已被收錄成優秀作品集。下半年主辦方將進一步推出原創環境教育動畫《小雨的綠境拯救記》、舉辦暑期環境教育親子遊學活動，並推出面向青少年的「AI環保視頻製作大賽」，持續以多元創新形式豐富環境教育的途徑，為香港培育具備社會責任感與可持續發展意識的未來社會棟樑。

有關第四屆「曉日春暉」兒童環境徵文及繪畫比賽的完整獲獎名單，請瀏覽以下網址： 第四屆「曉日春暉」兒童環境徵文及繪畫比賽獲獎名單公佈 關於本次活動主辦方 香港致雨慈善基金會 香港致雨慈善基金會是香港綠色金融協會主席兼會長馬駿博士等一批志同道合、熱心公益的人士在香港發起成立的公益基金會，致力於支援與推動在綠色發展、環境保護、應對氣候變化、生物多樣性保護等議題方面的研究、理念推廣、公益教育和國際合作等慈善事業。「致雨」取自中國《千字文》中「雲騰致雨」一詞，譯為水汽升騰化為雨滴，寓意為滋潤萬物，涵養青山綠水的美好願景。

自2022年起，基金會聯合協辦機構成功舉辦四屆「曉日春暉」兒童環境徵文及繪畫比賽，獲得社會各界的廣泛認同與學界響應。展望未來，基金會將持續深耕環保公益領域，透過開展原創環境教育動畫、暑期環保親子遊學、AI環保視頻製作大賽以及3D環境教育動畫課程等多元創新項目，積極建構生動活潑的教育平台。自2023年起，致雨慈善基金會作為擁有全球超過70家成員機構的「可持續投資能力建設聯盟」（CASI）的香港秘書處，參與組織了在拉丁美洲、香港、湖州、中東、中亞／西亞及非洲等地的一系列綠色金融能力建設活動，受訓人數及受惠者已超過10,000人。CASI亦推出了CASI Academy線上學習平台，提供超過50門涵蓋可持續發展金融及其相關領域的模塊化課程。