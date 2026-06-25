利東街火熱推出「夏日三重賞」

6月26日起開搶！零成本搶高達港幣1,000元禮券

週末五倍積分配合快閃超值禮券 賺取高達100%消費回贈

食買玩樂多重回贈 盛夏滿載而歸 香港2026年6月25日 /美通社/ -- 夏日熱潮席捲全城，灣仔利東街將於2026年7月1日至8月30日火熱推出「夏日三重賞」消費獎賞活動，為顧客帶來一連串意想不到的驚喜禮遇。活動期間，利東街會員毋須任何消費，即可免費領取總值高達HK$1,000元的週末餐飲及購物優惠券。首批優惠券將於6月26日起正式開放換領，一於約定親朋好友，齊齊鎖定日子準時搶券，迎接夏日火熱狂賞！

驚喜一：使用期前5天於利東街App換領 禮券週末適用 共分十個階段推出 利東街為全城送上火熱優惠，由7月1起推出「夏日三重賞」驚喜禮遇。利東街會員於活動期間，毋須進行任何消費，即可參與「週末禮券獎賞」，透過利東街手機應用程式免費換領HK$50元餐飲券及HK$50元購物券各一張。每位會員於每個換領階段均可領取上述優惠券，於整個活動期內合共可領取的優惠券總值高達HK$1,000元，為顧客帶來前所未有的購物餐飲體驗。 優惠券將分為十個階段推出，每階段設有500個名額，先到先得，換完即止。會員可於優惠券使用期前五天（早上11時起）透過利東街手機應用程式換領電子券，首輪換領優惠券由6月26日開始，記得預定日子搶券！成功搶得禮券的會員需要親臨客戶服務中心領取實體券。

是次優惠券適用於超過20間指定商戶，涵蓋美妝、時尚配飾、生活家品、電子產品、餐飲及特色食品等多個類別，品牌陣容鼎盛，應有盡有。美妝及健康護理方面，包括人氣美妝品牌Benefit、歐洲香薰及有機護膚品專門店Scent'sation及有機功能產品專門店Health Aims；時尚配飾方面，包括來自日本眼鏡品牌JINS、法國時尚眼鏡品牌polette、彩色隱形眼鏡品牌OLENS及國際時裝設計師品牌 VIVIENNE TAM ；生活家品方面，包括精緻木梳品牌譚木匠、賀卡禮品品牌Hallmark、潮流零售品牌KKV及中式廚具品牌張小泉；電子產品方面，則有創新電腦周邊設備Logitech。

餐飲選擇同樣豐富多元，包括日本燒肉放題專門店牛角Buffet、 自家牧場漢堡專門店N+ Burger 、天婦羅專門店金子半之助、法式生活美饌Passione、日式居酒屋笑‧宴、法式可麗餅專門店Crepe Delicious、以地道博多風拉麵為主打的樂拉麵、傳承超過75年永華日常，以及本地特色咖啡品牌 Free D Coffee。 特色食品及禮品方面，包括優質威士忌專門店Caskells、比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA、環球精選醇酒與精品清酒寶庫Wine Library，以及傳統港式酥糖品牌山手作。顧客於參與商戶消費每滿HK$200元，即可使用一張HK$50元優惠券，並可累積使用，讓顧客買得愈多、慳得愈多，盡享夏日購物樂趣。

驚喜二：週末消費五倍積分 極速儲分換領豐富禮遇 除了零成本搶禮券之外，利東街更推出「週末積分五倍賞」，讓會員儲分速度大幅提升！於活動期間的週六、日及公眾假期，利東街會員在任何商戶進行單筆電子消費滿HK$100元，即可賺取五倍會員積分。讓會員更快換領各項專屬禮遇及現金券，加倍享受消費樂趣。 驚喜三：快閃超值禮券 500積分換港幣100元現金券 等同100%消費回贈 每週驚喜登場的「快閃超值禮券」同步推出。利東街會員只需以低至500積分，即可換領利東街指定人氣商戶的HK$100元現金券。若配合「週末五倍積分賞」禮遇，變相等同100%消費回贈，堪稱前所未有的超值禮遇。

參與今次快閃禮券的商戶陣容鼎盛，包括Benefit、牛角Buffet、金子半之助、Passione、Catalo、JINS、Logitech、Free D Coffee、樂拉麵、譚木匠、山手作、Caskells、大同餅家、榮華餅家、KKV及永華日常等，涵蓋美妝、餐飲、健康產品、眼鏡、電子產品、傳統餅食及生活家品等多個範疇。各商戶現金券的具體換領日期將於活動期間陸續在利東街官方網站及手機應用程式上公布，請市民密切留意最新消息，以免錯過每週的驚喜優惠。 - 完 – 獎賞1：週末禮券獎賞 禮券換領日期： 使用期間： 名額： 6月26日上午11時起（星期五，第1輪） 7月1日（星期三） 每輪500個 6月29日上午11時起（星期一，第2輪） 7月4、5日（星期六、日） 7月6日上午11時起（星期一，第3輪） 7月11、12日（星期六、日） 7月13日上午11時起（星期一，第4輪） 7月18、19日（星期六、日） 7月20日上午11時起（星期一，第5輪） 7月25、26日（星期六、日） 7月27日上午11時起（星期一，第6輪） 8月1、2日（星期六、日） 8月3日上午11時起（星期一，第7輪） 8月8、9日（星期六、日） 8月10日上午11時起（星期一，第8輪） 8月15、16日（星期六、日） 8月17日上午11時起（星期一，第9輪） 8月22、23日（星期六、日） 8月24日上午11時起（星期一，第10輪） 8月29、30日（星期六、日） 獎賞2：週末積分五倍賞 利東街會員於週末每筆消費滿HK$100 即可獲得 5 倍積分