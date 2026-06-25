Pulsar International 宣布成為 Amazon Leo 授權經銷商 為商業海事客戶提供高速衛星互聯網服務

作為全球首家在香港設立亞太區總部的 Amazon Leo 經銷商，Pulsar 將透過 Amazon Leo 提供低軌衛星通訊連接，為商業海事客戶在船舶通訊、船員福祉、數碼解決方案及船上營運等方面提供支援。

香港 - 2026年6月25日 - 全球領先的流動衛星服務供應商 Pulsar International（下稱「Pulsar」）宣布，與亞馬遜（Amazon）旗下的低軌衛星網絡 Amazon Leo 達成協議。根據協議，Pulsar 將成為其授權經銷商。同時，作為全球首家在香港設有實體辦公室的 Amazon Leo 經銷商，Pulsar 將為亞太區客戶提供本地化的專業服務，並實現更迅速的客戶支援。



是次協議結合了由數千顆衛星組成的亞馬遜新一代衛星技術，以及 Pulsar 在提供全球流動衛星服務方面超過 30 年的豐富經驗，為全球商業海事客戶提供可靠的通訊連接。Amazon Leo 為亞馬遜的低軌衛星網絡，專為處於傳統網絡覆蓋範圍以外的客戶提供快速、可靠的衛星通訊服務，應對不同區域的網絡限制。



Pulsar 主席兼行政總裁 Robert Sakker 表示：「Amazon Leo 將推動船隊管理人員採用互聯船舶（Connected ship）營運模式，促進優化航線和導航等數碼解決方案，從而降低成本並提升航行安全；同時透過加強船員福祉的應用程式，有助挽留人才。Amazon Leo 的高頻寬、低延遲通訊解決方案配合 AWS 的全球基礎設施，不僅使 Pulsar 能夠推動智慧船舶的普及，更能確保網絡安全，讓船隊管理人員有信心由單純的網絡連接，轉型為遠端營運及管理。」



Amazon Leo 專為滿足全球企業客戶對效能、可靠性及安全性的嚴格要求而設。該系統提供比傳統衛星解決方案更低的延遲、更高的頻寬及更廣泛的覆蓋範圍，有效支援實時應用程式、遠端營運及混合網絡架構（Hybrid network architectures）。



客戶可使用多款輕巧且高效能的終端天線（包括 Leo Pro 及 Leo Ultra）連接衛星網絡。當中 Leo Ultra 為該系列中效能最強大的型號，下載速度高達 1 Gbps，上載速度高達 400 Mbps，其頻寬足以支援技術要求較高的企業應用程式。



作為服務全球關鍵行業的企業，Pulsar 將把 Amazon Leo 納入其通訊、數碼解決方案、網絡安全及船員福祉應用程式的產品組合中，並因應所支援行業的特定需求度身訂造，當中包括在偏遠海域營運的各類海事客戶。



Sakker 補充道：「我們非常高興能與 Amazon Leo 合作，進一步強化 Pulsar 專注於海事領域的產品、服務及解決方案組合。Amazon Leo 將加速 Pulsar 擴展其服務的船隊規模，並推動我們作為全球海事衛星通訊領導者的持續增長。」









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