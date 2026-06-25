Jardins d'Arménie 亮相蒙特卡洛電視節：傳承故事，廣傳世界

摩納哥2026年6月25日 /美通社/ -- Pogossian Luxury Brand House 旗下旗艦品牌 Jardins d'Arménie – Royal Brandy 以 Crystal Partner 身份隆重亮相 2026 年蒙特卡洛電視節 (Monte-Carlo Television Festival)，將亞美尼亞傳承、工藝及文化精髓帶到摩納哥其中一項最享負盛名的國際盛會。 這項合作為品牌在摩納哥不斷擴展的足跡寫下新篇章，亦體現品牌致力在國際文化、款待及奢華領域之間，建構深具意義的連繫。 Pogossian Luxury Brand House 擁有人 Armen Pogossian 表示：「摩納哥向來是文化、創意與世界視野的交融之地。 參與蒙特卡洛電視節，順理成章地延展 Jardins d'Arménie 的價值觀。 此電視節提供一個獨特平台，讓我們頌揚故事傳承與文化交流，同時向國際觀眾分享亞美尼亞傳承，並鞏固我們在摩納哥的影響力。」

電視節期間，Armen Pogossian 與媒體代表、合作夥伴及獲邀賓客聚首，圍繞文化、創意，以及品牌背後那份植根於真摯、卓越及時光沉澱的故事，激發富有意義的對話。 蒙特卡洛電視節是全球頂尖的電視盛事，65 年來在摩納哥公國雲集眾多知名演員、製作人、廣播機構、創作人及業界領袖。 各大製片廠、電視網絡、數碼平台與國際知名人才齊聚於此，爭奪極具聲望的金仙女獎。 作為電視節活動之一，知名國際象棋特級大師 Levon Aronian 亦以 Jardins d'Arménie 品牌大使的身份在摩納哥矚目登場。 Aronian 被公認為國際象棋界的領軍人物之一，他體現的卓越、自律及求知精神與品牌精神內涵互相呼應。

Jardins d'Arménie 品牌大使 Levon Aronian 表示：「對於能與眾多傑出人士同聚於此電視節，我深感欣喜。 我一直認為亞美尼亞白蘭地及國際象棋是我國的兩大標誌，如今見證兩者透過 Jardins d'Arménie 交匯，實在令我引以為傲。 最觸動我的，莫過於看到各地嘉賓能夠發現一種截然不同的獨特體驗。」 電視節亦迎來眾多國際知名的演藝界與業界專業人士，包括 Jeffrey Dean Morgan、Ester Expósito、Kevin McKidd、David Morrissey、Lauren Cohan、David Boreanaz 與 Dame Kristin Scott Thomas，以及著名攝影指導 Barry Markowitz 等人。 與蒙特卡洛電視節的合作，亦正值 Jardins d'Arménie 透過與 GCM (Grands Chais Monégasques) 合作在摩納哥進一步拓展，該品牌目前已在當地推出。 品牌在當地的不斷壯大，反映其決心與一眾欣賞真誠、傳統與非凡工藝的收藏家、鑑賞家及款待業專業人士，建立長遠合作關係。