新華絲路：中外酒莊代表齊聚郎酒莊園，共話傳承與創新

北京2026年6月25日 /美通社/ -- 6月20日，酒莊文化（赤水河左岸）大會在四川郎酒莊園舉行。來自11個國家和地區、28家世界級酒莊齊聚一堂，共同探討如何通過傳承實現發展導向的創新，以應對市場周期變化。

當前，傳承與創新是全球酒類品牌共同面臨的核心課題。與會的全球莊園經營者和專家一致認為，以品質驅動增長已成為中國及海外莊園的共同共識。

會上，四川郎酒股份有限公司總經理汪博煒表示，打造郎酒莊園的初心，「是以品質為信仰，為中國白酒尋找一個與世界對話的載體」，讓中國白酒的頂級品質與獨特風土，擁有可感可知、可觸可及的具象表達，讓每一位消費者在這裡深度領略郎酒「品質、品牌、品味」的「三品」真諦。