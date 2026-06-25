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出版：2026-Jun-25 14:20
更新：2026-Jun-25 14:20
PR Newswire

新華絲路：中外酒莊代表齊聚郎酒莊園，共話傳承與創新

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北京2026年6月25日 /美通社/ -- 6月20日，酒莊文化（赤水河左岸）大會在四川郎酒莊園舉行。來自11個國家和地區、28家世界級酒莊齊聚一堂，共同探討如何通過傳承實現發展導向的創新，以應對市場周期變化。

圖為汪博煒演講現場 (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

當前，傳承與創新是全球酒類品牌共同面臨的核心課題。與會的全球莊園經營者和專家一致認為，以品質驅動增長已成為中國及海外莊園的共同共識。

會上，四川郎酒股份有限公司總經理汪博煒表示，打造郎酒莊園的初心，「是以品質為信仰，為中國白酒尋找一個與世界對話的載體」，讓中國白酒的頂級品質與獨特風土，擁有可感可知、可觸可及的具象表達，讓每一位消費者在這裡深度領略郎酒「品質、品牌、品味」的「三品」真諦。

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他介紹，在傳統醬酒「12987」工藝基礎上，郎酒摸索出「生在赤水河，長在天寶峰，養在陶壇庫，藏在天寶洞」的釀貯法則，目前優質醬酒貯存量已達30萬噸。

汪博煒表示，郎酒年銷售投放量不超過貯存量的十分之一。白酒是一個關於時間價值的產業，「只有品質才是一座世界級酒莊立足的根本」。

法國卡慕集團董事會成員卡慕•滕邑回顧了卡慕酒莊自1863年創立至今一百六十三年的傳承歷程。他認為，獨立經營是品質得以代際傳承的組織保障。

德國萊茵豪森城堡酒莊首席執行官勞倫斯•雷根穆勒介紹，萊茵豪森城堡酒莊起源可追溯至中世紀，擁有超過1萬平方米的歷史拱形酒窖，以及超過6000瓶的「珍藏酒窖」，最早可追溯至1861年，約每二十年檢查、品鑒、記錄，必要時重新封瓶。「它們不僅僅是酒，更是歷史的見證者，保存著整個時代的味道。」

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所有這些將品質置於首位的努力，不僅體現了中外酒莊堅守品質傳承的決心，也彰顯了通過品質創新應對全球酒類需求下滑及消費者偏好變化的承諾。

汪博煒表示，郎酒莊園以體驗重構與跨界融合進行創新嘗試，將「糧-曲-釀-貯-勾調」全價值鏈向消費者開放，自2020年開放以來已接待上百萬人次。

郎酒莊園旗下金樽堡、天寶洞大酒店、地之閣、敬天台、雲藝術中心等建築承載著獨特的品味表達和品質語言。「將詩意與美好釀進酒裡、將快樂與藝術釀進酒裡」，郎酒以文化體驗場景回應年輕消費群體對純飲酒場景興趣下降的趨勢。

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原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/351071.html

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302810372.html

SOURCE 新華絲路

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美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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