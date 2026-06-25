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出版：2026-Jun-25 14:00
更新：2026-Jun-25 14:00
PR Newswire

U Lifestyle《社群》全新親子專區上線

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全港爸媽首選一站式親子資訊平台｜招募星級親子專家及各大品牌進駐合作 解鎖最強流量密碼

香港2026年6月25日 /美通社/ -- U Lifestyle《社群》作為香港人氣生活熱話分享平台，致力為用戶提供多元化的高質素資訊。全新親子專區全方位搜羅最新、最好玩的親子放電好去處、遊樂場精選、升小一攻略及親子好物評測等，迅速成為新手爸媽必備的「育兒指南」！為進一步推動公眾教育，《社群》同步誠邀親子領域的專業人士與機構加入「星級親子專家招募」計劃，共同打造具備公信力的高質素親子內容生態！

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《社群》親子專區上線 | 整合最新育兒情報及獨家福利

新手爸媽育兒路上屢遇挑戰，有豐富的「湊仔經」想與同路人分享？U Community親子社群集合逾萬個香港親子活動親子旅遊推介升學攻略新手爸媽必看資訊及親子好物實測。

與此同時，一站式親子專區已強勢上線！平台集合全港最具時效性的育兒情報與獨家福利，為各位新手爸爸媽媽提供一個盡情交流育兒心得的平台，輕鬆與家長朋友們分享各區親子活動的第一手情報！

港爸港媽首選一站式親子資訊站|盡享獨家福利

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【1】親子品牌福利不定期發放

U Community不定期與人氣品牌合作推出送禮或試用活動。同時直送「實測無伏指南」，召集家長於《社群》分享真實測評，打造出值得信賴的育兒舒適圈！

*密切留意U Community社群官方帳號公佈各大親子品牌活動詳情

【2】掌握靚媽著數情報及升學教育資訊

親子專區涵蓋一系列親子好去處精選、育兒攻略、著數情報，乃至靚媽保養秘訣應有盡有。各方面為新手家長們提供實用建議，減輕育兒焦慮。

【3】招募小小KOL參與品牌拍攝活動

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想為表演慾旺盛的子女安排一個專屬舞台？《社群》持續招募「小小KOL」參加各大品牌拍攝活動，包括優先試用最新品牌好物、探索各大親子打卡好去處等，讓家長和小朋友邊玩邊建立社群影響力！

立即追蹤《親子樂園 Smart Kids》FacebookInstagram，由育兒心得、著數送禮到週末放電好去處應有盡有，一手掌握最新、最好玩嘅親子活動資訊！

招募星級親子專家| 運用專業知識擴大讀者網絡

U Community社群現正積極尋找致力於親子領域的各界專業執業人士、教育機構或各大親子品牌代表攜手合作，加入星級親子專家」計劃，盡顯自身影響力，與《社群》共同製作高質量的親子資訊及內容。通過將親子專業知識推廣給各大爸媽，為大眾拆解育兒迷思及傳遞正確育兒知識！歡迎註冊西醫、中醫、牙醫、營養師、校長、親子品牌代表加入，攜手合作推動公眾教育，高效擴大讀者網絡！

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立即報名成為星級親子專家

誠意招募「社群親子體驗員」 | 加入配對計畫參加合作試用

加入親子合作配對計畫 | 優先參加品牌親子專享活動

讓子女發揮無限潛能的機會來了！誠邀各位熱愛分享生活的爸爸媽媽加入《社群》「親子合作配對計畫」，即有專人為您配對試用活動。將有機會優先參與豐富親子品牌活動、產品試用及工作坊體驗等限定合作，解鎖各種精彩親子體驗！立即登記，創造美好親子時光！想獲取更多最新《社群》活動情報，記得下載U Lifestyle App成為會員及追蹤《社群》官方Instagram，接收第一手生活資訊！

填表登記「親子合作配對計畫」

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全新創作者活動配對系統 | 為KOL、KOC、MI精準配對專屬社群活動

悉心經營的親子內容，總是淹沒在網絡大數據中不被品牌看見？《社群》現正招募一眾親子KOL、KOC或MI加入全新創作者活動配對系統，將由專人為您精準配對合適的社群活動，讓您有機會優先參與品牌試食、試玩、產品試用、豐富送禮及廣告合作，享受各類專屬福利。透過平台定期派Job，不僅能輕鬆賺取現金賞，更能展現個人影響力，讓更多粉絲與知名品牌主動發掘您的才華！

立即填表為您配對專屬活動

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緊貼《U GO》| 掌握最新最熱門活動、好去處資訊

《U GO》作為好去處、活動及演唱會資訊平台，致力於解決港人「放假去邊好」的煩惱，內容涵蓋：

  • 【最新活動】搜羅全港最新最熱門商場活動、快閃店、藝術展覽、嘉年華、市集及工作坊，讓用戶精準鎖定行程。
  • 【睇Show提供最齊全的睇Show日程，涵蓋本地及海外大型演唱會和表演藝術節目。獨家「搶飛提示」功能會於門票開賣前發出提醒，提醒用戶搶購心儀門票。
  • 【香港熱門自助餐指南】：搜羅全港人氣自助餐資訊，參考榜單鎖定高質Buffet！
  • 【深圳食玩買】針對港人北上熱潮，專區詳盡介紹深圳最新大型商場、文青打卡位及地道美食推介，提供最實用的深圳玩樂攻略。
  • U GO 必去榜】根據用戶瀏覽、收藏及評分數據，提供最地道的港人熱推好去處清單，打造最具參考價值的玩樂指南。
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想在碎片化時代精準鎖定目標客戶？U Lifestyle歡迎各大商戶進行贊助與廣告合作。我們憑藉對市場的敏銳洞察，推出多款針對性強、靈活高效的廣告與 O2O轉化方案，助您跨平台將流量轉化為實質銷量。

我們同時提供一站式整合服務包括：

  • 全渠道活動招募及品牌宣傳：全面覆蓋各大社交媒體、網站及應用程式；
  • U Creator體驗營銷：配對並邀請優質創作者進行試玩、試用及試食；
  • 精準內容行銷：定制多元主題切入目標客群，助品牌建立值得信賴的正面形象。
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如有任何查詢或合作，立即電郵至 [email protected]，攜手開拓無限商機！

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SOURCE U Lifestyle

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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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