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出版：2026-Jun-25 15:38
更新：2026-Jun-25 15:38
PR Newswire

2026 MWC上海 | 中興通訊CDO崔麗：AI時代內化紅利，共舞未知

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上海2026年6月25日 /美通社/ -- 6月24日，2026年上海世界移動通信大會正式啟幕。中興通訊首席發展官崔麗在大會上發表了題為《AI時代：內化紅利，共舞未知》的主旨演講。

2026 MWC上海 | 中興通訊CDO崔麗：AI時代內化紅利，共舞未知

崔麗指出，當前世界正經歷深層範式轉換，AI技術保持高速迭代，市場需求從「千人一面」走向「一人千面」，不確定性成為唯一確定性。在這一時代變革背景下，中興通訊提出「All in AI，AI for All」的戰略理念。一方面，公司全面內化AI技術紅利，將智能能力深度嵌入網絡、算力、終端等產品與解決方案，實現價值交付的代際躍升，並推動組織向「數據驅動」和「人機協同」敏捷進化；另一方面，面對不確定性，通過開放解耦、靈活擴展、極致協同、場景適配四大維度，構建「小步快跑、全速進化」的AI韌性體系。面向「人機共生」的未來，中興通訊堅守價值貢獻者的生態定位，堅持開放合作，持續創新突破，攜手全球夥伴構建更加強大繁榮的良性生態。

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崔麗《AI時代：內化紅利，共舞未知》主旨演講全文：

https://www.zte.com.cn/global/about/news/zte-cdo-cui-li-at-mwc-shanghai-2026-unlocking-value-and-embracing-uncertainty-in-the-ai-era.html

媒體垂詢：
中興通訊品牌部
Email: [email protected] 

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/2026-mwc--cdoai-302810465.html

SOURCE 中興通訊股份有限公司

關於作家
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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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