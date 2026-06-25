2026 MWC上海 | 中興通訊CDO崔麗：AI時代內化紅利，共舞未知

上海2026年6月25日 /美通社/ -- 6月24日，2026年上海世界移動通信大會正式啟幕。中興通訊首席發展官崔麗在大會上發表了題為《AI時代：內化紅利，共舞未知》的主旨演講。

崔麗指出，當前世界正經歷深層範式轉換，AI技術保持高速迭代，市場需求從「千人一面」走向「一人千面」，不確定性成為唯一確定性。在這一時代變革背景下，中興通訊提出「All in AI，AI for All」的戰略理念。一方面，公司全面內化AI技術紅利，將智能能力深度嵌入網絡、算力、終端等產品與解決方案，實現價值交付的代際躍升，並推動組織向「數據驅動」和「人機協同」敏捷進化；另一方面，面對不確定性，通過開放解耦、靈活擴展、極致協同、場景適配四大維度，構建「小步快跑、全速進化」的AI韌性體系。面向「人機共生」的未來，中興通訊堅守價值貢獻者的生態定位，堅持開放合作，持續創新突破，攜手全球夥伴構建更加強大繁榮的良性生態。