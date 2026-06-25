5大創新！華為發佈全新一代構網型儲能平台LUTERRA™

德國慕尼黑2026年6月25日 /美通社/ -- 今日，在Intersolar Europe 2026期間，華為以「構建智能世界的綠電驅動力」為主題，隆重舉辦了2026智能光伏戰略&新品發佈會。面對全球能源轉型加速與新型電力系統建設挑戰，華為智能光伏聚焦構網、AI、光儲融合等關鍵領域，與來自全球的客戶、夥伴及行業組織共同探討新能源產業的未來方向。 在以新能源為主體的新型電力系統中，儲能的價值將被重塑，構網型儲能將無處不在，支撐新型電力系統的穩定運轉。基於此，華為宣佈將儲能解決方案品牌LUNA正式升級為LUTERRA，並重磅發佈了全新一代智能組串式構網型儲能平台，通過首創1000Vac智能組串式架構、貫穿式母線架構、電站級構網技術等5項創新，可支持1000V交流電壓和行業最優子陣12.5MW/50MWh，為客戶帶來更優投資、更高收益，並提供電站級構網能力和從芯到網（C2G）安全保障，以創新引擎助推新型電力系統建設。

全新一代智能組串式構網型儲能平台LUTERRA，以5大創新樹立行業標桿 華為數字能源構網型儲能領域總裁鄭越發表了「持續創新為客戶創造更高收益」的主題演講，並隆重發佈了全新一代智能組串式構網型儲能平台LUTERRA。鄭越表示：「構網技術的規模化應用，正為儲能產業開闢全新價值空間。依托十餘年儲能技術積澱與全球光儲電站的成熟實踐，華為全新一代智能組串式構網型儲能平台LUTERRA，實現最大能量密度從單櫃到整個子陣的範式躍升，聚焦更優投資、更高收益、電站級構網、C2G安全4大核心價值，為客戶打造面向新型電力系統的儲能卓越之選。」

憑借在電力電子技術和創新架構方面的5大創新，LUTERRA樹立了行業新標桿： 首創1000Vac的智能組串式架構 ，提升電池的一致性；採用華為最新的1000Vac SiC模組，顯著提升轉換效率。

，提升電池的一致性；採用華為最新的1000Vac SiC模組，顯著提升轉換效率。 首創貫穿式母線架構 ，讓儲能的安裝、擴容、接線簡單化，從而加快交付速度，並大幅節省土地面積。

，讓儲能的安裝、擴容、接線簡單化，從而加快交付速度，並大幅節省土地面積。 首創智能分佈式散熱技術 ，將散熱面積提升100%，從而降低轉速，讓風扇噪音水平降低約40%。

，將散熱面積提升100%，從而降低轉速，讓風扇噪音水平降低約40%。 領先的電站級構網技術 ，實現千萬台設備的同步構網，自適應電網強度變化。

，實現千萬台設備的同步構網，自適應電網強度變化。 依托獨有的數字孿生平台，基於領先的數字技術（Bit）和AI技術，提供更精準的能量狀態和功率狀態（SOE/SOP）預測，為電力交易提供準確的數字支撐，大幅提升生命週期收益。

華為全新一代智能組串式構網型儲能平台LUTERRA以4大核心價值錨點，賦能能源轉型新未來： 更優投資 ：通過快速交付和更低的成本，帶來高回報。以1GWh的儲能電站為例，從建設到並網，交付時間可縮短約30%；包括土地租金、線纜、建設費、人力成本在內的系統輔助設施成本（BOP），可節省超過20%。

：通過快速交付和更低的成本，帶來高回報。以1GWh的儲能電站為例，從建設到並網，交付時間可縮短約30%；包括土地租金、線纜、建設費、人力成本在內的系統輔助設施成本（BOP），可節省超過20%。 更高收益 ：通過持續提升循環效率（RTE）、可用性、一致性、SOC準確度，在整個生命週期中實現更高的放電量，從而創造更高收益。以12.5MW/50MWh的儲能電站為例，假設生命週期為20年，峰谷套利每度電電價為11美分，全年每天循環一次，與傳統方案相比，華為LUTERRA可提升客戶全生命週期放電量10%以上，從而可獲得5.48美分/Wh的額外收益。

：通過持續提升循環效率（RTE）、可用性、一致性、SOC準確度，在整個生命週期中實現更高的放電量，從而創造更高收益。以12.5MW/50MWh的儲能電站為例，假設生命週期為20年，峰谷套利每度電電價為11美分，全年每天循環一次，與傳統方案相比，華為LUTERRA可提升客戶全生命週期放電量10%以上，從而可獲得5.48美分/Wh的額外收益。 電站級構網： 短路容量支撐、寬頻振蕩抑制、慣量響應、一次調頻、黑啟動、並離網切換等6大電站級構網能力，可釋放更高收益潛力。

短路容量支撐、寬頻振蕩抑制、慣量響應、一次調頻、黑啟動、並離網切換等6大電站級構網能力，可釋放更高收益潛力。 C2G安全：華為智能光伏率先推出了適用於電化學儲能系統的全生命週期安全量化評估體系以及儲能系統安全風險地圖（RMAP）。在該體系下，通過聚焦危害程度、危害發生概率來對儲能產品的安全風險進行A、B、C等級評估，其中A級為不可接受，B級為風險緩解，而C級則代表風險總體可控。華為C2G安全技術讓華為構網型儲能系統達到了C級安全標準，即RMAP風險小於百萬分之一。

全新戶用光儲一體機LUTERRA S2首次亮相 面向戶用場景，華為數字能源戶用光儲領域總裁孫權發表主題演講，並帶來華為全新戶用光儲一體機LUTERRA S2的首次亮相。他表示：「華為戶用光儲解決方案創新永不止步，服務全球超過430萬戶家庭。新一代產品和App體驗實現代際創新引領——The Ultimate in Smart Home Energy，將為用戶提供極致體驗、極致智能、極致安全。」 極致體驗：更小、更輕、更靜謐、更智能 LUTERRA S2以極簡科技美學重新定義能源設備形態，實現「藝術品級」的家庭融合體驗。產品與App 3.0軟件雙雙獲得紅點設計獎，體現其在工業設計與智能體驗上的全球領先水準。

在產品創新方面，LUTERRA S2首創自研全SiC架構、全自然散熱和全無線化通信，實現代際引領。 在安裝體驗方面，實現家電化安裝、分鐘級部署，顯著降低安裝複雜度，大幅提升交付效率。 極致智能：AI調度2.0和AI助手最優智能用電體驗 在智能化方面，LUTERRA S2搭載AI智能調度2.0系統，實現光儲充熱及VPP（虛擬電廠）的全局協同優化調度。通過智能算法優化用電策略，大幅提升用戶收益。同時，全新AI助手實現業界秒級的解讀、診斷、建議與配置全旅程，為用戶提供更直觀、更簡單易用的智能用電體驗。

極致安全：從電芯到系統構建行業最高安全防護 在安全能力方面，LUTERRA S2構建了業界領先的全鏈路過溫安全防護，首創獨立煙道設計，從電芯到系統提供行業最高安全防護。 LUTERRA S2的推出，標誌著華為戶用光儲解決方案在體驗、智能與安全三個維度代際引領。 發佈華為數字能源服務戰略 在大會的最後，華為數字能源全球技術服務與運營總裁曾玉峰發佈了華為數字能源服務戰略——通過13年領先業界的全球服務實踐，以高質量與高性能，創造確定性、最大化的全生命週期服務電站價值。曾玉峰表示：「20年電站生命週期如同人生旅途，健康是最重要的投資，護航光儲電站高質量、高性能的『一生』。華為數字能源願攜手客戶和夥伴成為穿越電站全生命週期的『同路人』，通過『專業服務產業+全球服務能力』的新體系和華為小源、EasyBuy等新平台，從『規建維優營』層面為電站持續創造價值。」