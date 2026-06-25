新時代：ITF 轉型為 World Tennis，致力藉此運動開創「滿載機遇」的廣闊天地

這全球監管組織放眼長遠穩健的發展，方針在於廣納參與、培育未來新星、提升國家級比賽水平、推動變革創新，並匯聚更雄厚的投資力量

World Tennis 宣佈，其全球參與人數的增長目標超過 30% ——即從目前的 1.06 億名球手，增至 2035 年的 1.4 億名 倫敦2026年6月25日 /美通社/ -- International Tennis Federation（國際網球聯會，簡稱 ITF）自 1913 年以來一直在全球層面管治網球運動，今日正式更名為 World Tennis，並公布其推動這項運動在全球實現長期可持續增長的願景。 轉型為 World Tennis 象徵機構昂然步入新紀元，其核心目標是為不同能力、年齡及背景的人士，在球場內外都開創「滿載機遇」的廣闊天地，並以此作為推動這項全球一大熱門運動邁向成功的核心使命。

World Tennis 在一封由主席 David Haggerty 與行政總裁 Ross Hutchins 聯署的公開信中承諾，未來十年會將每年至少 85% 的總收入重新投入網球發展，以充實旗下 214 個國家網球協會的實力，並積極推動整個網球界攜手並進。 World Tennis 為實現其網球發展願景，訂立了五項重點策略： 廣納參與

串聯並凝聚全球體壇其中一個規模最大的國家協會網絡，以增加休閒網球愛好者的人數，並讓所有年齡層與不同能力的人，都能享受網球運動為身心健康和社交生活帶來的實證益處。 培育未來新星

進一步完善 World Tennis 的全球球員培育體系，這套體系是通往職業網球的主要人才搖籃，同時開拓新興市場，並在世界各地提供更多競技機會。 昇華國家隊官方賽事層次

鞏固台維斯盃 (Davis Cup)、金恩盃 (Billie Jean King Cup) 及世界團體盃 (World Team Cup) 的賽事地位。這些賽事既是國家網球榮耀的巔峰對決，亦是通往奧運及殘奧盛會的必經之路。 締造與時並進的運動

領航變革，確保網球能深深吸引未來世代的目光；銳意創新，以數碼橋樑串聯全球，守護誠信及信任，革新管治模式，並悉心關顧球員的健康福祉。 增加投資以推動網球發展

確保建立全新且更強大的收入來源，以及以價值為本的長期夥伴關係，並透過全球各地的國家網球協會，支持將資金重新投入網球運動。

World Tennis 今日亦同步發表了其推動全球網球參與人數的宏大目標，期望在 2035 年之前，將全球網球人口由現時的 1.06 億大幅提升至 1.4 億，增幅超過 30%。 World Tennis 主席 David Haggerty 指出：「今天迎來良機，重新確立我們在世界網球核心的定位。我們承諾竭盡所能，為這項偉大運動帶來穩健而長遠的未來。 World Tennis 反映我們的身份、全球足跡，以及獨特使命。 「我們的目標，是與 214 個國家網球協會，以及網球生態圈內的所有持份者並肩同行，將這項運動推廣至世界每個角落。 這包括擴展參與層面，進一步拓展未來新星攀登巔峰的培育階梯，並為不同年齡、性別和背景的人士提供更多接觸網球的機會。」