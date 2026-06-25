呼籲消費品行業領袖將AI視為企業策略 而非資訊科技項目　

香港 - 2026年6月25日 - 屈臣氏集團行政總裁倪文玲博士於消費品論壇（Consumer Goods Forum）全球峰會上，呼籲業界領袖將人工智能（AI）轉型視為CEO策略，而非單一資訊科技（IT）項目。





以「行政總裁AI策略手冊」（CEO AI Playbook）為題的演講中，Malina向零售商及製造商分享見解。她指出儘管不少企業已識別出 AI 的使用場景，但很少企業了解，阻礙其廣泛應用的關鍵，往往不在技術層面，而在於企業文化及系統設計。



Malina表示：「推動企業轉型的不是AI，而是領袖。唯有每個同事一起參與，才會帶來文化轉變。若 AI僅局限於資訊科技部門，難以發揮成效；唯有各個團隊一同推進，才能實現大規模轉型。」



從試點項目到企業同步應用





Malina挑戰傳統由上而下的推行模式，即由CEO主導，資訊科技部門執行，再透過培訓逐步推廣至各業務單位。她認為，在當前瞬息萬變的市場環境下，這種方式已過於緩慢。



她提出「CEO主導的同步推進模式」（CEO-led Synchronised Approach），在資訊科技及人力資源部的支持下，推動各部門與團隊同步採用 AI。AI 應以橫向方式全面推展，而非縱向推動。透過各團隊通力合作，將AI融入日常工作流程、決策機制及績效管理中。



Malina續說：「這並非在某些部門中局部試驗，而是整個企業的執行策略。」



重新定義投資回報：從一次性回報邁向持續累積的長遠價值





談及投資回報（ROI），Malina解釋，傳統模式通常由特定投資項目開始，建立商業案例、實行方案並開始應用，隨後透過生產力的增長計算投資回報。這種做法的目標是在特定時間內獲取固定回報，往往只創造一次價值，難以持續累積。



Malina進一步指出：「屈臣氏集團採取以「價值創造」（Value Creation）為核心的模式，於各業務中識別與企業策略一致、具高影響力的 AI 應用場景，並在試驗成功後全面採用，將 AI 深度融入工作流程，成為日常營運的一部分。」



「隨着應用逐步深化，我們便能實現『價值規模化』（Value Scaling），將成功經驗複製至不同業務、地區、及應用場景，帶來可量化的『價值成果』（Value Realisation）。這不但能帶來實質效益，更為下一輪價值創造提供資源和動力。當企業建立起這種模式，投資回報便不再是一次性，而是持續釋放長遠價值。」



靈活應變方程式



演講中，Malina提出一條簡單而有力的「靈活應變方程式」（The Agility Equation）：



靈活性（Agility） = 加速（Acceleration） - 阻力（Friction）



Malina解釋，「加速」來自企業在科技及創新上的力度與決心，而「阻力」則源於企業複雜性、部門之間壁壘、冗長的決策流程，以及缺乏一致性的鼓勵機制。



「靈活性既不是人才問題，也不是能力或軟件問題，而是企業領袖的決策，以及整體系統設計的問題。」



她補充，不少企業過度投資於提升速度，卻忽略消除內部阻力，導致 AI 項目長期停留於試驗階段，未能擴展至整個企業。



「關鍵不在於如何進一步加速，更重要的是企業領袖願意移除阻力。」



CEO的議程



在演講總結時，Malina指出AI 已成為企業領導力的關鍵考驗。



她表示：「企業並不會因為引入 AI 而自動轉型，真正推動轉型的，是領袖的決心與行動。」



「AI 的價值並非來自工具本身，而是來自企業敢於重塑營運模式的勇氣。」



「生成式人工智能（GenAI）不僅改變零售商與製造商的營運模式，更將重塑企業及團隊之間的合作模式。」



展望未來零售發展，Malina強調：「零售將變得更人性化，科技將退居幕後，最終留在顧客心中的是品牌帶來的體驗與感受，而非系統本身有多先進。」



面對盈利壓力、供應鏈波動及顧客期望不斷轉變的環境，Malina的分享引起廣泛共鳴：由 AI 驅動的靈活性，已不再是可選項目，而是企業持續發展中不可或缺的基礎。





