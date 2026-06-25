三亞鎖定2027賽季FE電動方程式亞洲首站----熱帶濱海城市加速邁向全球頂流活動目的地

中國三亞2026年6月25日 /美通社/ -- 繼一場精彩的海濱賽事圓滿落幕後，三亞今日正式確認：將承辦ABB國際汽聯電動方程式（Formula E）世界錦標賽2026/27賽季第7回合比賽。比賽將於2027年4月17日舉行，三亞也將成為新賽季亞洲賽段的首站。屆時，第四代（GEN4）電動方程式賽車將首次在中國賽道上亮相。作為該賽事史上規模最大、覆蓋13座全球城市的21場賽歷的一部分，這場里程碑式的賽事將把新一代電動賽車帶到三亞獨特的濱海街道賽道。

FE電動方程式聯合創始人兼首席競賽官阿爾貝托•隆格表示：「三亞這條賽道將車手推向極限。在賽季初期將GEN4賽車帶來這裡，是經過深思熟慮的選擇。」已经于2026年在海棠湾举办的该賽事標誌著FE電動方程式時隔七年重返三亞，賽事直播覆蓋了195個國家和地區，並與海南自由貿易港全島封關運作半年的重要節點相契合。