三亞鎖定2027賽季FE電動方程式亞洲首站----熱帶濱海城市加速邁向全球頂流活動目的地

中國三亞2026年6月25日 /美通社/ -- 繼一場精彩的海濱賽事圓滿落幕後，三亞今日正式確認：將承辦ABB國際汽聯電動方程式（Formula E）世界錦標賽2026/27賽季第7回合比賽。比賽將於2027年4月17日舉行，三亞也將成為新賽季亞洲賽段的首站。屆時，第四代（GEN4）電動方程式賽車將首次在中國賽道上亮相。作為該賽事史上規模最大、覆蓋13座全球城市的21場賽歷的一部分，這場里程碑式的賽事將把新一代電動賽車帶到三亞獨特的濱海街道賽道。
FE電動方程式聯合創始人兼首席競賽官阿爾貝托•隆格表示：「三亞這條賽道將車手推向極限。在賽季初期將GEN4賽車帶來這裡，是經過深思熟慮的選擇。」已经于2026年在海棠湾举办的该賽事標誌著FE電動方程式時隔七年重返三亞，賽事直播覆蓋了195個國家和地區，並與海南自由貿易港全島封關運作半年的重要節點相契合。
三亞作為全球活動樞紐的實力，有扎實的數據和成熟的配套設施為支撐。海南自貿港封關運作的六個月中，全島出入境人員達165.4萬人次，同比增長31.2%。三亞目前已成功承辦第六屆亞洲沙灘運動會、海南島國際電影節，並即將迎來HYROX世界錦標賽年終總決賽等重大活動。
三亞的賽事經濟依托三大結構性優勢。一是政策通道，海南自貿港全球86國人員入境免簽政策，並開放航權，三亞目前穩定運營36條國際航線，通達28個境外航點，航線網絡輻射歐洲、亞洲多座核心城市。二是搭建全球推廣網絡，三亞在德國、俄羅斯、韓國、泰國、哈薩克斯坦等十餘個國家設立23個境外旅遊推廣聯絡處，實時收集全球活動行業動態，並直接促成與國際賽事權利方及專業主辦機構的合作。三是制度創新，三亞建立文體活動「一站式」審批服務，配套專業管理保障機制，大幅簡化國內外主辦方此前需要多頭跑的審批流程。
依托這些系統性優勢、成熟配套和持續升溫的跨境旅遊，三亞已完成關鍵轉型——從偶爾承接活動，轉變為主動獲得國際賽事機構青睞的「顶流」目的地。
三亞市政府相關負責人表示：「我們正在打造一個能夠持續舉辦世界級活動的平台，熱忱歡迎全球主辦方和海內外遊客，前來感受這座城市宜居、宜遊、宜業的獨特魅力。」
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SOURCE 三亞市旅遊發展局