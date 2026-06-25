SuperX AI科技與哈薩克斯坦總理探討1GW AI算力園區提案，探索中亞數字基建市場

大連2026年6月25日 /美通社/ -- 納斯達克上市的全棧AI算力基礎設施服務商SuperX AI Technology Limited（納斯達克股票代碼：SUPX）的高管於6月23日在大連舉行的世界經濟論壇夏季達沃斯年會期間，與哈薩克斯坦總理奧爾扎斯·別克捷諾夫（Olzhas Bektenov）舉行了會晤。雙方探討了分階段建設1吉瓦（GW）AI算力園區的提案，SuperX將其視為進入中亞數字基礎設施市場的潛在切入點。 哈薩克斯坦已將2026年定為「數字化與人工智能年」。在「數字哈薩克斯坦」國家戰略下，該國正在推進國內主權算力建設，以減少對國外軟硬件的依賴，同時致力於將自身打造為中亞地區的區域數字樞紐。認識到國內高端算力供應存在巨大缺口，國家投資機構哈薩克斯坦投資國家公司（Kazakhstan Invest）正積極探索通過外國投資和合作夥伴關係來擴大算力的途徑。

在會談中，SuperX對一項為期三年的分階段投資建設路線圖提案表達了興趣。根據該提案，計劃於2027年完成200兆瓦（MW）算力集群的建設，2028年新增300兆瓦，並在2029年進一步擴建500兆瓦產能。這個構想中的1吉瓦國家智算中心旨在成為連接歐洲和亞洲的跨境算力節點。討論還涉及可能成立一個三方聯合工作組，以統籌土地使用、能源供應、財稅政策和人才培養等事宜。哈方已邀請SuperX團隊在當地進行選址考察，以進一步評估該項目的可行性。 SuperX董事長黃陳宏博士（Huang Chenhong）指出，哈薩克斯坦在地緣政治、能源資源和外資政策方面擁有得天獨厚的優勢，使其有望成為公司全球算力網絡中強有力的潛在錨點。憑借其NVIDIA OEM合作夥伴資質、液冷和高壓直流（HVDC）解決方案、跨境數據合規框架，以及海內外製造基地的產能，SuperX能夠提供集成的端到端軟硬件部署服務，這使其有別於純硬件供應商。公司提議，其成熟的海外數據中心運營模式可以複製到哈薩克斯坦，從而縮短該項目的投產週期。

哈薩克斯坦總理對SuperX卓越的智算運營專業能力表示認可，並歡迎與哈薩克斯坦投資國家公司進一步協同，以探索該項目的可行性。雙方計劃進行進一步的討論和評估，以確定提議的框架是否能轉化為具體的交付成果。 如果得以實現，這一潛在合作有望幫助解決哈薩克斯坦關鍵的算力缺口，並強化其國內的AI產業生態系統。對SuperX而言，推進這一提案將開啟通往中亞十億級數字基礎設施增長市場的大門，並完善公司橫跨歐亞的跨境算力佈局。 關於SuperX AI Technology Limited

SuperX AI Technology Limited是一家AI基礎設施解決方案提供商，為AI數據中心提供包括專有硬件、高級軟件和端到端服務在內的綜合產品組合。公司的服務包括高級解決方案設計與規劃、高性價比的基礎設施產品集成，以及端到端的運維。其核心產品包括高性能AI服務器、800伏直流（800VDC）解決方案、高密度液冷解決方案，以及AI雲和AI智能體（AI agents）。公司總部位於新加坡，為全球機構客戶提供服務，包括企業、研究機構以及雲和邊緣計算部署。欲瞭解更多信息，請訪問 www.superx.sg

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