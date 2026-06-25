構建以AI為中心的智能光網，共贏AI時代新增長

上海2026年6月25日 /美通社/ -- 在2026 MWC 上海期間，主題為「以光賦能AI演進，以AI重構光未來」的智能光網產業峰會成功舉辦。工信部信息通信科技委、中國信通院、來自全球的運營商及產業夥伴與華為共同探討了Token經營新時代光網絡的發展趨勢，分享了超千兆/萬兆套餐、算網一體化服務等新業務的實踐經驗。會上，華為發佈了智能光網（AI-ON）十大創新產品與解決方案，助力運營商打造以AI為中心的全光目標網，加速AI業務全面普及。

根據「十五五」規劃綱要，新一代通信網、算力網等「六張網」的規劃建設已納入國家頂層部署，工信部信息通信科技委常務副主任韓夏在開場致辭中指出：「低時延、大容量、高可靠、智能化的光網絡既是新一代通信網的重要組成，也是各類新型信息通信基礎設施的支撐底座。加快推進光網絡從基礎『傳輸管道』向『網智融合』演進升級，對於構建我國光網絡發展新格局具有重要意義。」 同時，2025年10月國際電信聯盟（ITU）發佈了ION-2030下一代光網絡發展願景，指明了智能光網的發展方向。中國信通院副院長敖立解讀道：「光網絡與AI實現雙向賦能，智能光網在高效承載算力普惠應用的同時，借助大模型與智能體加速向高階自智網絡躍升。我國正從『千兆普及』向『萬兆啟航』升級，探索超千兆寬帶業務發展，積極推進寬帶提質。毫秒用算從『體系構建』走向『規模落地』，全面築牢支撐數字經濟發展的全光底座。」