Yahoo新聞十連霸網媒第一 全漏斗行銷解方搶攻消費者決策旅程

台北2026年6月25日 /美通社/ -- 根據英國牛津大學路透新聞研究所最新發布的 2026 年《數位新聞報告》，Yahoo新聞再度蟬聯台灣網路媒體類第一名，自 2017 年台灣納入調查以來已連續十年維持龍頭地位。Yahoo新聞、股市、運動及汽車機車等頻道長期匯聚龐大流量，是台灣網友日常獲取資訊的重要來源。在 AI 持續改變資訊取得方式的趨勢下，Yahoo 也從資訊平台進一步發展為智慧資訊指南，協助使用者快速理解資訊、找到下一步。 龐大的流量基礎之外，隨著消費者接觸媒體與資訊的管道日益多元，購買決策早已不再是單點接觸，而是一段橫跨多個平台、反覆評估的旅程。如何在品牌認知、興趣培養、購買考量到最終轉換的各個關鍵節點持續與消費者互動，已成為企業行銷的核心課題。

內容平台優勢轉化為廣告資產 Yahoo 長期累積高黏著度使用者與豐富的第一方數據資產，以內容影響力、流量規模與數據資產為基礎，推出全漏斗行銷（Full-Funnel Marketing）解決方案。透過內容、數據與廣告工具的整合運用，協助品牌在消費者從品牌認知、興趣培養、購買意願到最終行動的決策歷程中，在每個關鍵節點精準觸及目標受眾，持續建立連結。 四個階段工具組合，打造全漏斗行銷新解方 品牌首要目標是擴大聲量、建立認知。Yahoo 獨家的頂級黃金大視覺版位，以高曝光與強烈視覺效果第一時間吸引用戶目光，無論透過桌機或行動裝置皆能傳遞品牌訊息。Yahoo 展示型廣告（Display Ads）結合年齡、性別、興趣、內容比對及指定頻道等精準鎖定機制，將廣告訊息傳遞給目標受眾，進一步提升曝光價值與行銷效率。

當品牌成功吸引目光後，下一步便是透過內容深化互動。每當國際賽事、頒獎典禮、選舉等全民關注事件，或與民眾生活息息相關的重要議題發生時，Yahoo 各頻道都會聚集大量流量。品牌可把握這個時機，透過 Yahoo 專業內容團隊操作主題策展、品牌專題、議題報導、影音節目置入及社群議題發酵，與受眾進行深度溝通。 推進至購買意願階段，Yahoo 原生廣告（Native Ads）以自然融入內容體驗的形式呈現，降低使用者對廣告的排斥感。曾接觸過品牌的受眾可納入再行銷名單，透過跨產品的數據串聯與再觸及策略，逐步推進消費者的購買考量。

當消費者進入最終行動，Yahoo 關鍵字廣告則成為需求收斂的重要工具。透過持續優化品牌網域識別度、行動搜尋體驗及視覺化資訊呈現，Yahoo 關鍵字廣告能在消費者主動搜尋產品或服務時，協助品牌有效承接高意圖流量，提升轉換成效。 數據串聯驅動整合綜效 相較於單一廣告投放，Yahoo 全漏斗行銷方案的核心優勢在於跨產品、跨階段的數據串聯能力。從內容影響力、流量優勢到數據應用能力，Yahoo 持續結合全球資源與在地技術，協助品牌掌握消費者決策旅程中的每一個關鍵時刻。