GSMA 歡迎中國鐵塔 (China Tower) 加入，以推進適應人工智能的流動基建

上海2026年6月25日 /美通社/ -- 在 MWC 上海 大會上，GSMA 宣佈 中國鐵塔 (China Tower) 正式加盟成為新會員，將這間全球最大的電訊鐵塔公司納入 GSMA 的全球生態系統。去年，中國鐵塔在中國完成全國升級，把 560 萬個基站和 210 萬個鐵塔站點改造成智能邊緣運算樞紐，以滿足人工智能 (AI) 時代的需求。

GSMA 鐵塔論壇以四大範疇為框架：知識分享、行業外展、倡導，以及技術與創新；涵蓋有關可持續發展、能源和政策的研究、基準評估與行業互動。論壇亦關注審批、供電接入、技術路線圖及數碼化。

隨著人工智能驅動服務和人工智能原生需求增加，基建供應商正超越傳統「鐵塔與機房」資產，轉型為支援鄰近運算能力及穩定供電的智能平台。中國鐵塔正透過由 5G、人工智能及大數據賦能的數碼鐵塔，以及人工智能驅動的營運應用場景，大規模推進這項轉型。