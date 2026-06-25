Vedanta 完成歷史性分拆，四間新公司在 BSE 及 NSE 上市

印度孟買2026年6月25日 /美通社/ -- Vedanta Group 四間新分拆公司在孟買證券交易所 (BSE) 及印度國家證券交易所 (NSE) 成功上市，此舉成為印度企業史上的重要里程碑。 此項劃時代變革造就出五間專注營運的企業，成為印度工業增長、基建發展、能源安全及自給自足宏願的關鍵支柱。

正值 Vedanta Aluminium、Vedanta Oil & Gas、Vedanta Iron & Steel 及 Vedanta Power 上市之際，交易所舉行了敲鑼慶典，標誌著印度企業史上一大重要變革的圓滿落幕。

Vedanta Group 主席 Anil Agarwal 在典禮上致辭時說：「24 年前，Vedanta 成為第一間在倫敦證券交易所 (London Stock Exchange) 掛牌的印度公司，後來更晉身 FTSE 100 指數成份股。 時至今日，這些業務以獨立公司身份揭開新篇章，每間均設有專屬管理團隊、明確資本配置架構及進取增長規劃。」