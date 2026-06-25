石油輸出國組織基金在 2026 年發展論壇上推出極具意義的氣候融資契約，並公佈 15 億美元的數碼轉型計劃

重點摘要： 石油輸出國組織基金 (OPEC Fund) 與巴巴多斯政府（作為氣候脆弱型國家論壇 [Climate Vulnerable Forum] 及其 V20 財長機制的主席）攜手推出《從脆弱到可行契約》(Vulnerability to Viability Compact，V2V)，以協助 74 個氣候脆弱型經濟體更易獲得可負擔的長期發展融資。

石油輸出國組織基金發佈了一項總值 15 億美元的數碼轉型行動計劃，旨在於 2030 年前支援發展中國家的數碼基建、系統及應用。

在 2026 年發展論壇 (2026 Development Forum) 期間簽署的融資協議，加上 2026 年第二季獲批的新貸款及各項倡議，預計涉及金額超過 28 億美元，將用於推動經濟改革、氣候抗逆力、社會保護、交通連接、貿易融資、中小型企業及關鍵基建項目。

石油輸出國組織基金透過與 Bank Respublika 達成融資協議，在阿塞拜疆發放了其首筆以當地貨幣計價的貸款。

維也納2026年6月25日 /美通社/ -- 石油輸出國組織國際發展基金（石油輸出國組織基金）在其 2026 年發展論壇暨金禧紀念活動上，宣佈了兩項重大發展舉措，並在夥伴國家推進了超過 28 億美元的新融資、合作關係及發展項目，為活動圓滿作結。 論壇的關鍵成果，包括推出《從脆弱到可行契約》(V2V)，以協助氣候脆弱型國家更易獲取可負擔的發展融資；另外亦發佈了石油輸出國組織基金價值 15 億美元的數碼轉型行動計劃，為直至 2030 年的數碼基建、能力建設及應用投資提供了藍圖。

石油輸出國組織基金總裁 Abdulhamid Alkhalifa 指出：「發展形勢正經歷巨變，然而核心挑戰始終如一：就是要確保各國能按其意願，獲得達成發展目標所需的資金、技術及夥伴合作。 值此 50 週年之際，石油輸出國組織基金既要回顧五十載合作之路，亦要展望未來五十年的挑戰及契機。」 2026 年石油輸出國組織基金發展論壇以「轉型之勢成就明日之機」(A Transition That Empowers Our Tomorrow) 為主題，雲集來自成員國及合作國家、發展機構、私營企業及公民社會的 600 多名領袖及代表。 氣候融資與數碼轉型

論壇的一大重要成果，是推出了《從脆弱到可行契約》，亦即石油輸出國組織基金與巴巴多斯政府（作為氣候脆弱型國家論壇及其 V20 財長機制的主席）共同發起的計劃。 契約集結 74 個氣候脆弱型經濟體與 14 個夥伴發展金融機構之力，力求拓闊機遇，以便獲取可負擔、可預見的長遠發展融資。 初步重點領域包括水源安全、教育及醫療衛生。 論壇上亦公佈了石油輸出國組織基金的 15 億美元數碼轉型行動計劃，其旨在於 2030 年前支持夥伴國家的數碼基建、能力建設及應用。 該計劃把數碼轉型列為機構內第三項跨領域重點，與應對氣候行動及糧食安全並駕齊驅。

Alkhalifa 總裁指出：「《V2V 契約》及我們的數碼轉型行動計劃，正是針對當今時代兩大關鍵優先範疇而制定。 氣候脆弱國家需要按其實際情況獲得融資，而所有國家亦要具備相應的基建和能力，方能全面參與瞬息萬變的數碼經濟。 兩項舉措皆秉持同一理念：發展必須由國家主導、確保包容並蓄，並能建立持久抗逆力。」 新融資及在阿塞拜疆的首筆本地貨幣交易 除兩項旗艦方案外，論壇更推進了超過 4.5 億美元的新融資承諾，用於鞏固經濟抗逆力、拓展融資管道，並支援夥伴國家的各項關鍵基建。 議中包括一項極具意義的交易，是石油輸出國組織基金在阿塞拜疆的首宗本地貨幣融資項目：

亞美尼亞： 一筆 8,000 萬歐元的貸款，將用於支持改革，以改善商業環境、促進投資與貿易、加強市場競爭，並推動更環保且更具抗逆力的增長。 另一筆 5,000 萬美元的非主權貸款將撥予 Ameriabank，用於支持貿易融資，並重點涵蓋農業綜合企業，以及微型、小型及中型企業。

一筆 8,000 萬歐元的貸款，將用於支持改革，以改善商業環境、促進投資與貿易、加強市場競爭，並推動更環保且更具抗逆力的增長。 另一筆 5,000 萬美元的非主權貸款將撥予 Ameriabank，用於支持貿易融資，並重點涵蓋農業綜合企業，以及微型、小型及中型企業。 阿塞拜疆： 一筆等值 2,000 萬美元的本地貨幣貸款將提供予 Bank Respublika，用於支援當地商戶及中小型企業（中小企或稱 SME）。

一筆等值 2,000 萬美元的本地貨幣貸款將提供予 Bank Respublika，用於支援當地商戶及中小型企業（中小企或稱 SME）。 東非： 為 East African Development Bank（東非開發銀行）安排的一筆 6,500 萬美元銀團貸款，將用於支持中小企及關鍵基建項目，其中 2,500 萬美元由 First Abu Dhabi Bank 提供。

為 East African Development Bank（東非開發銀行）安排的一筆 6,500 萬美元銀團貸款，將用於支持中小企及關鍵基建項目，其中 2,500 萬美元由 First Abu Dhabi Bank 提供。 毛里塔尼亞： 一項總額 1.8 億美元的 2026-2029 年國家夥伴策略，將集中推動氣候抗逆力基建、糧食安全及農村價值鏈的發展。 另外一筆 1,500 萬美元貸款，將藉由抗逆力與生產性安全網計劃 (Resilience and Productive Safety Nets Program)，強化對弱勢群體的社會保障。

一項總額 1.8 億美元的 2026-2029 年國家夥伴策略，將集中推動氣候抗逆力基建、糧食安全及農村價值鏈的發展。 另外一筆 1,500 萬美元貸款，將藉由抗逆力與生產性安全網計劃 (Resilience and Productive Safety Nets Program)，強化對弱勢群體的社會保障。 尼加拉瓜：一筆 3,150 萬美元貸款，將用於修復 Empalme Telica-Malpaisillo-Empalme San Isidro 公路，從而加強區域聯繫，惠及廣大農村社群。

擴大策略合作 發展論壇亦通過與數碼合作組織 (DCO)、Gavi - 疫苗聯盟、伊斯蘭糧食安全組織 (Islamic Organization for Food Security)、中東綠色倡議秘書處 (Middle East Green Initiative Secretariat) 及 Saudi Eksab 簽訂新合作協議，拓展了石油輸出國組織基金的策略夥伴關係網絡。 這些協議旨在促進數碼轉型、可持續醫療融資與疫苗接種、糧食及水源安全、氣候行動，以及可持續投資等領域的合作。 在論壇期間，石油輸出國組織基金主持了阿拉伯協調集團 (Arab Coordination Group) 各機構首腦年度聚會，並藉由高層圓桌對話，加強與地區及國際夥伴的合作關係，涵蓋 V20 集團、CAF - 拉丁美洲和加勒比開發銀行、非洲開發銀行 (African Development Bank) 及美洲開發銀行 (Interamerican Development Bank)，聚焦於強化合作和擴大發展成效。

關於石油輸出國組織基金 石油輸出國組織國際發展基金（石油輸出國組織基金）是唯一獲全球授權的發展機構，專門將成員國的資金提供予非成員國。 該機構與發展中國家合作夥伴及國際發展社群攜手，致力推動全球中低收入國家的經濟增長及社會進步。 石油輸出國組織基金於 1976 年創立，懷抱清晰願景：推動發展進程、凝聚社區力量、激發人民潛能。 我們的工作以人為本，重點資助滿足基本需求的項目，涵蓋糧食、能源、基建、就業（特別是與微型、小型及中型企業相關）、潔淨水源與衛生、醫療及教育等範疇。 時至今日，石油輸出國組織基金已承諾投入逾 320 億美元，用於遍及超過 125 個國家或地區的發展項目。 這些項目的總價值超過 2,400 億美元，相當於石油輸出國組織基金每投入 1 美元，便能帶動約 7.50 美元的資金。 石油輸出國組織基金獲惠譽 (Fitch) 評級為 AA+，展望穩定；標準普爾 (S&P) 亦給予 AA+ 評級，展望穩定。 我們的願景，是令可持續發展得以在全球普及，造福全民。