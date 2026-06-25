維他奶公佈2025/2026年度全年業績

財務摘要 截至 2026年3 月 31 日止之12個月 2025/26 年度 港幣百萬元 2024/25 年度 港幣百萬元 變化 變動－

撇除匯率影響 收入 6,061 6,274 -3 % -5 % 毛利 3,093 3,218 -4 % -5 % EBITDA（未計利息收入、融資成本、所得稅、折舊及攤銷費用前盈利） 885 836 +6 % +4 % 經營溢利 430 364 +18 % +17 % 本公司股權持有人應佔溢利 274 235 +17 % +15 % 每股基本盈利（港仙） 26.3 21.9 +20 % +18 % 香港2026年6月25日 /美通社/ -- 維他奶國際集團有限公司（「維他奶」或「公司」，連同其附屬公司為「集團」，股份代號：00345）今日公佈其截至2026 年3月31日止之全年業績。 於2025/2026財政年度期間，集團收入減少3%，主要由於中國內地業務受到傳統零售渠道疲弱表現影響所致，惟全渠道的增長令人鼓舞並抵銷部分有關影響。於集團層面，維他奶透過將更多生產整合至東莞廠房，提升資產使用率及廠房效率。儘管 Vitasoy Australia Products Pty. Ltd. 錄得減值支出（「VAP減值」），公司亦透過出售維他奶（上海）有限公司持有的土地及樓宇（「VSL出售事項」）強化資產負債表。

集團經營溢利增加18%，得益於VSL出售事項收益及營運過程中有效合理控制經營成本，惟毛利下降及VAP減值虧損抵銷部分有關增幅。撇除VSL出售事項及VAP減值，經營溢利增加4%。 維他奶國際集團有限公司執行主席羅友禮先生今天於業績發佈會上表示：「對維他奶而言，2025/2026財政年度是充滿變化的一年，市場競爭環境激烈，尤以中國內地為甚，同時不明朗地緣政治因素亦有所加劇。面對充滿挑戰的環境，集團專注推進營運模式演變及提升組織架構能力，為未來實現持續增長作好準備。」

基於集團的財務表現，並考慮到集團的現金狀況以及維持穩定派息率的政策，董事會已建議派發2025/2026財政年度末期股息每股普通股港幣13.5仙，該建議已反映VSL出售事項的影響，惟須待股東於將於2026年8月24日舉行的股東週年大會上批准。連同中期股息每股普通股港幣4.0仙，2025/2026財政年度的股息總額為每股普通股港幣17.5仙（2024/2025財政年度：每股普通股14.2港仙）。 除一般股息派發外，公司於該財政年度亦進行股份回購計劃，以提升回報並為股東創造額外價值。 中國內地 —

擴大植物奶及豆奶市場份額；穩定有糖茶品類市場份額並強化組織架構能力，以推動下一階段增長

中國內地收入下降5%，原因是令人鼓舞的新興全渠道增長不足以抵銷傳統零售渠道的下跌。撇除VSL出售事項，經營溢利率為穩健的9%。 為應對市場及渠道動態的演變，維他奶強化銷售組織架構，以在下滑的傳統零售渠道爭取改善表現，同時透過產品差異化及定制化加快新全渠道增長。 為提升營運效率並支持長遠發展，維他奶整合生產設施，以提高使用率及規模經濟。作為城中村改造項目的一部分，集團將維他奶上海持有的閒置土地及樓宇出售予松江區人民政府，並實現收益人民幣1億3千7百萬元（相當於港幣1億5千1百萬元）。該交易進一步提升經營溢利並強化集團的資產負債表。

維他奶亦重塑各項能力，以支持可持續增長。透過強化執行能力，並將組織架構與新興渠道的需求對齊，維他奶正為中國內地更堅韌的增長建立更穩固基礎。 香港業務（香港特別行政區[1]、澳門特別行政區[2]及出口）—

因澳門特別行政區及維他天地業務疲弱表現而導致收入及盈利能力下降；在香港特別行政區保持領先市場份額及穩健表現 年內收入下降3%，主要由於澳門特別行政區及維他天地業務表現未如理想。儘管如此，維他奶透過嚴謹的產品策略、卓越營運能力及其穩定執行，在香港特別行政區這核心市場的植物奶及茶分部維持領先地位。

澳洲及新西蘭 —

淨銷售收入創新高，虧損大幅收窄，惟受減值支出負面影響 2025/2026財政年度期間，澳洲及新西蘭的淨銷售收入增長4%並創下新高。澳洲業務經歷一年業務根基重建後，目前營運已大致穩定，重點已轉向增長及持續改善。積極促銷計劃帶動市場份額回升，而家庭滲透率亦有所增長。倘撇除VAP減值，受惠於有利匯率變動以及運輸及間接成本節省，經營虧損於年內減少澳幣7百萬元（相當於港幣3千7百萬元）至澳幣8百萬元（相當於港幣4千萬元）。

產品創新仍是主要推動力，包括於第四季度在所有主要的超級市場推出一公升膠樽裝燕麥口味系列產品，其包含三款口味：朱古力布朗尼、冰拿鐵及海鹽焦糖。 年內，由於VAP近年仍處於虧損狀態以及復甦時間延長，故確認物業、廠房及設備減值澳幣1千9百萬元（相當於港幣9千8百萬元）。 新加坡 —

業務轉虧為盈，豆腐銷售強勁增長 新加坡收入增加9%，主要受豆腐銷售強勁增長帶動。新加坡業務透過擴大銷量、產品及成本優化、原材料成本下降及運輸費用節省，成功轉虧為盈。

菲律賓（非綜合入賬合營公司） —

在快速增長的植物飲品類別下強化品牌價值 在集團與 Universal Robina Corporation 的合營公司中，豆奶、杏仁奶及燕麥奶全線產品組合於年內繼續發展，家庭裝產品業務展現可持續增長動力。 整體展望 展望未來，集團致力拓展業務並提高收入增長，同時維持營運效率。 在中國內地，維他奶已具備所需商業能力並準備進入下一階段增長。更優秀強大的銷售團隊將繼續提升傳統零售渠道市場份額，同時透過產品差異化及定制化方針加快新興全渠道增長。

在香港業務方面，維他奶將繼續透過產品創新，並輔以澳門特別行政區業務在新領導團隊下的改善，推進具規模的領先地位。 澳洲及新西蘭以及新加坡將繼續推動銷售增長，同時透過高效成本管理措施改善盈利能力。 憑藉正面的品牌價值、穩健的核心產品組合及持續創新，集團在各市場均具備有利條件，可實現長遠價值及增長。維他奶全面的架構組織能力，加上以植物為本的食品及飲品的國際認知度不斷增長，為成功奠定堅實基礎。維他奶對長遠潛力充滿信心，並致力實現可持續增長。

詳情請參閱以下文件： 截至2026年3月31日止之全年業績公告：

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按此 關於維他奶 維他奶國際集團有限公司是一間專注植物食品及飲品的生產及分銷商，總部設於中國香港。自維他奶於 1940 年由羅桂祥博士創立以來，一直致力以各種高品質產品，以營養、美味及可持續發展作為開拓產品方針，從而推廣可持續的營養，並重視社會責任及致力回饋社會。目前，維他奶旗下產品行銷全球約 40 個市場，在中國（包括中國內地及香港特別行政區）、澳洲、新加坡及菲律賓設有營運基地。 維他奶國際集團有限公司（00345.HK）在香港聯合交易所主板上市，並獲納入多個指數類別，包括摩根士丹利資本國際指數（MSCI） 香港小型股指數及恒生可持續發展企業基準指數。