香港紡織及成衣研發中心與Jeanologia及Looptworks簽訂合作備忘錄 共建「Green Machine」循環紡織生態系統 邁向紡織品循環回收新里程

香港 - 2026年6月25日 - 香港紡織及成衣研發中心 （HKRITA） 昨日與Jeanologia及Looptworks兩大國際合作夥伴簽署極具意義的合作備忘錄，開展全球首創的合作計劃，共建「Green Machine」循環紡織生態系統，推動混紡織物大規模循環再造的發展。



香港紡織及成衣研發中心行政總裁許丕績 （中）， Jeanologia Global Director of Sustainable Innovation Begoña García （左），以及Looptworks Founder 及CEO Scott Hamlin （右）共同簽署這項極具意義的三方合作備忘錄，攜手共建完整可行的循環紡織生態系統。

是項三方合作由HKRITA 牽頭，聯同擔任首個官方機械設備合作夥伴的Jeanologia，以及作為高意向買家應用回收商的Looptworks，匯聚創新技術、工業機械專業以及實際應用經驗，標誌着「Green Machine」已由科研主導邁入新階段，在業界支持下實現可工業化應用的關鍵進展，為紡織循環轉型建立完整且可行的實踐路徑。



HKRITA最新一代的水熱回收技術「Green Machine 4.0」無需經過有害的化學處理工序，便可從棉滌混紡織物中回收純度高達98% 或以上的聚酯纖維。透過是次合作，Jeanologia提供符合歐洲標準，並滿足CE高壓要求的產業化機械設備，可協助業界順利整合循環回收系統於業務運作中，精簡使用流程；而獲認證B型企業（Certified B-Corp）的回收專家Looptworks，可以將多種消費前後的紡織品轉化為GRS認證的優質纖維。此跨產業合作有助推動相關技術在不同場景中應用，讓業界能夠以工業規模實踐循環經濟解決方案。



「Green Machine 4.0」運作系統透過結合科研創新、工程實力及實際營運，為紡織業的循環轉型提供切實可行的發展路徑。系統讓紡織回收業界能夠處理以往難以回收的物料，開拓新的收入來源，同時協助時尚品牌將再生纖維納入其供應鏈，亦支持製造商採用可更持續的生產方式，推動各持份者實現紡織廢料的閉環管理，減少對原生資源的依賴。



香港紡織及成衣研發中心行政總裁許丕績先生表示：「循環經濟的時代已經來臨，不再是遙不可及的目標。隨著『Green Machine 4.0』成功驗證其落地應用及工業規模運作的實力，這項合作標誌著科研成果邁向商品化的關鍵轉變。真正的創新在於能為世界帶來實際影響，而今天我們正將這一願景付諸實行。」



Jeanologia CEO 及 Founder Enrique Silla 先生表示：「過去 25 年，我們透過技術、創新與合作改變牛仔布產業。今天，我們用同樣的經驗面對紡織品循環再生這個業界重大挑戰。Jeanologia相信回收必須於產業的競爭前階段（pre-competitive space）就作好安排，讓企業攜手合作，創造任何單一機構無法獨自達到的成果。透過結合 HKRITA 的技術創新、Jeanologia 的工業工程與紡織品整理加工處理專業，以及 Looptworks 的營運部署，我們正在建立一個能夠在工業規模下實現的循環模式。」



Looptworks Founder 及CEO Scott Hamlin先生表示：「Looptworks 與 HKRITA合作超過十年。我們很自豪能與 HKRITA 的研究與管理團隊攜手，進一步推動紡織循環創新在規模化上的發展。『Green Machine』正是紡織回收的突破典範。混紡物料長久以來是循環再造的重大障礙，而這項技術使我們能在工業規模層面有效重現其價值。透過將回收纖維重新引入供應鏈，我們證明循環方案不僅環保可行，也具備經濟效益。」



為促進業界實現循環經濟，HKRITA 誠邀紡織回收商、時尚品牌及生產商加入我們，共同探索合作、應用及拓展機遇。



