香港紡織及成衣研發中心與Jeanologia及Looptworks簽訂合作備忘錄 共建「Green Machine」循環紡織生態系統 邁向紡織品循環回收新里程

香港 - 2026年6月25日 - 香港紡織及成衣研發中心 （HKRITA） 昨日與Jeanologia及Looptworks兩大國際合作夥伴簽署極具意義的合作備忘錄，開展全球首創的合作計劃，共建「Green Machine」循環紡織生態系統，推動混紡織物大規模循環再造的發展。
是項三方合作由HKRITA 牽頭，聯同擔任首個官方機械設備合作夥伴的Jeanologia，以及作為高意向買家應用回收商的Looptworks，匯聚創新技術、工業機械專業以及實際應用經驗，標誌着「Green Machine」已由科研主導邁入新階段，在業界支持下實現可工業化應用的關鍵進展，為紡織循環轉型建立完整且可行的實踐路徑。
HKRITA最新一代的水熱回收技術「Green Machine 4.0」無需經過有害的化學處理工序，便可從棉滌混紡織物中回收純度高達98% 或以上的聚酯纖維。透過是次合作，Jeanologia提供符合歐洲標準，並滿足CE高壓要求的產業化機械設備，可協助業界順利整合循環回收系統於業務運作中，精簡使用流程；而獲認證B型企業（Certified B-Corp）的回收專家Looptworks，可以將多種消費前後的紡織品轉化為GRS認證的優質纖維。此跨產業合作有助推動相關技術在不同場景中應用，讓業界能夠以工業規模實踐循環經濟解決方案。
「Green Machine 4.0」運作系統透過結合科研創新、工程實力及實際營運，為紡織業的循環轉型提供切實可行的發展路徑。系統讓紡織回收業界能夠處理以往難以回收的物料，開拓新的收入來源，同時協助時尚品牌將再生纖維納入其供應鏈，亦支持製造商採用可更持續的生產方式，推動各持份者實現紡織廢料的閉環管理，減少對原生資源的依賴。
香港紡織及成衣研發中心行政總裁許丕績先生表示：「循環經濟的時代已經來臨，不再是遙不可及的目標。隨著『Green Machine 4.0』成功驗證其落地應用及工業規模運作的實力，這項合作標誌著科研成果邁向商品化的關鍵轉變。真正的創新在於能為世界帶來實際影響，而今天我們正將這一願景付諸實行。」
Jeanologia CEO 及 Founder Enrique Silla 先生表示：「過去 25 年，我們透過技術、創新與合作改變牛仔布產業。今天，我們用同樣的經驗面對紡織品循環再生這個業界重大挑戰。Jeanologia相信回收必須於產業的競爭前階段（pre-competitive space）就作好安排，讓企業攜手合作，創造任何單一機構無法獨自達到的成果。透過結合 HKRITA 的技術創新、Jeanologia 的工業工程與紡織品整理加工處理專業，以及 Looptworks 的營運部署，我們正在建立一個能夠在工業規模下實現的循環模式。」
Looptworks Founder 及CEO Scott Hamlin先生表示：「Looptworks 與 HKRITA合作超過十年。我們很自豪能與 HKRITA 的研究與管理團隊攜手，進一步推動紡織循環創新在規模化上的發展。『Green Machine』正是紡織回收的突破典範。混紡物料長久以來是循環再造的重大障礙，而這項技術使我們能在工業規模層面有效重現其價值。透過將回收纖維重新引入供應鏈，我們證明循環方案不僅環保可行，也具備經濟效益。」
為促進業界實現循環經濟，HKRITA 誠邀紡織回收商、時尚品牌及生產商加入我們，共同探索合作、應用及拓展機遇。
關於香港紡織及成衣研發中心
香港紡織及成衣研發中心於 2006 年成立，由香港政府創新科技署撥款及香港理工大學承辦。值此2026年成立二十週年之際，研發中心繼續致力進行應用研究，以提升紡織業競爭力，促進其可持續發展及社會效益，並提供一站式的應用科研、技術轉移及科研成果商品化服務，竭力推廣研發成果，吸納業界應用科研技術。
關於Jeanologia
Jeanologia is a Spanish technology company with more than 30 years of experience transforming the textile industry through innovation. Today, more than 40% of the world's jeans are produced using Jeanologia technologies.
The company pioneered technologies such as laser, G2 ozone and water recycling systems, helping brands and manufacturers eliminate harmful processes, reduce water and chemical consumption, and improve productivity.
As part of its Mission Zero vision, Jeanologia is now extending its expertise beyond garment finishing to accelerate textile circularity, developing industrial solutions for water reuse, textile recycling and the transition towards a waste-free industry.
關於Looptworks
Looptworks is a Certified B-Corp textile-to-textile recycling specialist offering innovative, scalable solutions for brands and organisations world-wide. Based in Gresham, Oregon, Looptworks is the first and only GRS certified, recycling company in the United States equipped with a circular system capable of processing multiple types of materials into a range of finished spinning and nonwoven fibre products. The Looptworks facility is fully operational, and features a unique technology that transforms pre-and post-consumer textiles into high-quality recycled fibres.
Our process starts where others end.