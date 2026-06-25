香港 - 2026年6月25日 - 近日，來自香港的SCNet.AI（www.scnet.ai）正式上線——這是面向全球的AI&HPC計算服務平台。該平台採用類電商運營模式，重新定義AI for Science (AI4S)計算獲取方式，讓全球科研用戶像網購一樣，便捷調取AI與超算應用及各類算力資源。



讓科研智能體觸手可及，SCNet.AI以AI&HPC加速AI4S創新

從生物信息到工業仿真，讓創新更簡單



SCNet.AI的核心定位是打通算力供需、整合科研軟件生態，為全球科研院所、企業及個人開發者提供易用的科研計算、科學大模型創新環境。



SCNet.AI覆蓋三大核心科研場景：生命科學/生物信息，服務生物醫藥企業與高校；工業製造方向CFD流體仿真、FEA有限元分析，面向汽車、半導體產業；理化方向分子動力學模擬，適配材料、新能源領域科研工作。



SCNet.AI以「數據、算力、模型與應用」一體化為建設理念，解決開源大模型「部署難、使用貴、適配繁瑣」等痛點，提供從環境部署到任務調優的全鏈路技術支撐，切實降低科研人員取用AI4S算力操作門檻。



類電商平台模式：即開即用，彈性調度



SCNet.AI最大創新在於自研的AI4S應用商城模式。如同電商連接實體商品供需，SCNet.AI實現算力、數據集、科研模型、行業應用與科研用戶匹配。



該模式具備三大優勢：



一是即開即用，軟件採用SaaS交付、科研智能體MaaS化部署，用戶無需本地下載、安裝、維護，訂閱後即可在線運行；



二是彈性擴縮容，從仿真測算到大模型訓練，算力可按需精準調配；



三是聚合創新生態，SCNet.AI不僅是算力交易載體，更是全球科研創新協作平台。



目前已有數百款優質應用、數據集、模型商品入駐平台。用戶可像逛電商平台一樣按需選用科研應用，無需自建計算集群、無需專職運維人員，註冊即可使用，大幅削減AI4S整體隱性成本。



為降低全球科研用戶使用門檻，SCNet.AI將為新註冊用戶提供免費資源包，內含1000萬Token、100卡時AI推理算力、100卡時高性能計算算力。有關資源可支撐數十輪主流大模型推理、小型模型微調，或是單次CFD、分子動力學完整仿真實驗。



上述活動週期為2026年06月23日至07月23日，且僅限首次註冊賬號，每個新賬號申請主體限領一次，資源領取後90天有效，總量有限領完即止，詳情可瀏覽官網www.scnet.ai了解。





