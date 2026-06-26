Saudi Properties 網站將接受非沙特阿拉伯人擁有及投資房地產申請

沙特阿拉伯利雅得2026年6月26日 /美通社/ -- 沙特阿拉伯房地產監管機構房地產總局 (REGA) 今天宣佈，將透過「Saudi Properties」網站開始接受非沙特阿拉伯人擁有及投資房地產申請。 這是繼 2026 年 1 月生效的《非沙特阿拉伯人擁有及投資房地產法》(Foreign Real Estate Ownership Law) 而設立的官方網站。 作為立法的一部分，地理範圍和監管框架亦已獲批。 網站使王國境內外的潛在物業業主能夠透過官方數碼渠道開始其業權之旅，用戶可以使用電子方式完成所有監管程序。 Saudi Properties 的服務包括：業權獲取途徑、已批准的房地產機會、資格要求驗證、申請提交和追蹤服務。

住在王國的非沙特阿拉伯人士，可使用其居留號碼透過「Saudi Properties」網站直接申請，以便自動完成資格要求驗證，以及使用全數碼流程完成所有程序。 非沙特阿拉伯居民的申請流程是先向沙特阿拉伯駐外領事館申請數碼身份證，而且必須在完成網上申請流程前取得。 在王國境內沒有業務的非沙特阿拉伯公司和實體，必須透過「Invest Saudi」平台向沙特阿拉伯投資部註冊並取得國家統一編號，然後才能以電子方式完成業權流程。 該系統允許非沙特阿拉伯人士、公司和實體在沙特阿拉伯王國的各個地區持有物業，同時規管麥加和麥地那的業權。 在兩座聖城內，業權僅限於沙特阿拉伯公司以及來自沙特阿拉伯境內外的穆斯林人士。