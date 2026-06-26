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出版：2026-Jun-26 03:43
更新：2026-Jun-26 03:43
PR Newswire

鏈博會健康生活鏈：全景呈現全球大健康全鏈條創新成果

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北京2026年6月26日 /美通社/ -- 第四屆中國國際供應鏈促進博覽會健康生活鏈展區匯集上百家海內外龍頭企業，圍繞醫療科技、品質生活、中華精品三大板塊，集中展示覆蓋全生命周期的數智化健康產業解決方案。

健康生活鏈：讓生命更加精彩

高端醫療設備領域，GE醫療、西門子醫療等跨國企業落地本土化完整產研閉環，阿斯利康搭建AI藥物研發產學研平台；本土企業突破核心技術，華大發布人類基因組大模型，長木谷展出國產骨科手術機器人，海南博鰲樂城先行區展示特許藥械創新成果，中外醫療技術同台推進精准診療升級。

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消費健康賽道，寶潔、歐萊雅、松下、星巴克等品牌落地數智化、綠色供應鏈創新。AI壓縮美妝包裝設計周期，磁懸浮、具身智能賦能日化智能倉儲，適老化家電完善養老場景；星巴克聯動雲南咖啡產業鏈，打造可溯源綠色原料供應鏈。

中醫藥與老字號加速國際化創新。廣藥集團布局海外產業生態，新寶堂、振東藥業打通道地藥材全產業鏈，多款AI脈診、智能艾灸設備實現傳統中醫數字化轉型，推動中西醫療融合發展。

值得關注的是，中建集團帶來綠色智慧建築成果，128天建成裝配式低碳臨時展館，融合環保建材、智能能耗監測系統，打造健康人居標桿。

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本屆展區以「從出生到養老」構建完整大健康生態圈，跨國企業本土化深耕、國貨自主技術突圍、傳統中醫藥數字化煥新、綠色智慧人居協同發展，持續打通全球健康產業鏈，為大眾提供可落地、可體驗的現代化健康生活方案。

 

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302811192.html

SOURCE 中國國際供應鏈促進博覽會

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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

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