鏈博會健康生活鏈：全景呈現全球大健康全鏈條創新成果

高端醫療設備領域，GE醫療、西門子醫療等跨國企業落地本土化完整產研閉環，阿斯利康搭建AI藥物研發產學研平台；本土企業突破核心技術，華大發布人類基因組大模型，長木谷展出國產骨科手術機器人，海南博鰲樂城先行區展示特許藥械創新成果，中外醫療技術同台推進精准診療升級。

值得關注的是，中建集團帶來綠色智慧建築成果，128天建成裝配式低碳臨時展館，融合環保建材、智能能耗監測系統，打造健康人居標桿。

本屆展區以「從出生到養老」構建完整大健康生態圈，跨國企業本土化深耕、國貨自主技術突圍、傳統中醫藥數字化煥新、綠色智慧人居協同發展，持續打通全球健康產業鏈，為大眾提供可落地、可體驗的現代化健康生活方案。

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SOURCE 中國國際供應鏈促進博覽會