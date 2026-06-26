第四屆鏈博會綠色農業鏈展區：AI賦能全球農業供應鏈創新

中糧集團牽頭聯合國鐵集團、工商銀行、中國電信、國機集團、中遠海運、華風氣象集團、嘉吉、路易達孚、正大、先正達、麥當勞中國等全球供應鏈夥伴，共同發佈了《共築全球農業與食品供應鏈安全韌性聯合倡議》，倡導各方共享供應鏈最佳實踐、增強供應鏈抗風險能力，攜手推動科技創新與產業創新深度融合，積極引領農業現代化轉型、全鏈條數智化賦能及綠色可持續發展。

北京2026年6月26日 /美通社/ -- 第四屆中國國際供應鏈促進博覽會綠色農業鏈匯聚全球百餘家涉農企業，緊扣「科技農業」發展方向，以全產業鏈展示智能農業前沿成果，為全球農食供應鏈安全搭建國際交流平台。

人工智能是展區核心亮點。北大荒帶來國內合規農業大模型，配套無人農機、五維農田監測網絡；國機集團展出全系列國產智能農機與農事AI平台；基碩科技全球首發畜牧業AI問診系統，自研傳感設備實現畜禽長效健康監測，多方企業打通種養智能數據閉環。

海內外食品龍頭完整呈現「田間到餐桌」產業生態。正大展示農業4.0全產業鏈模式；麥當勞、百勝中國分別落地再生農業合作、全溫區無人配送物流；先正達發佈國內再生農業實踐手冊。伊利、飛鶴、君樂寶展示乳業溯源與自主育種技術，青海、天津地方展團帶來高原有機農牧、特色民生食品，兼顧前沿科技與大眾消費。