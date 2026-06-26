鏈博會先進製造鏈展區：聚焦低空經濟、航空全產業鏈及新材料突破

北京2026年6月26日 /美通社/ -- 第四屆鏈博會先進製造鏈展區以「讓生產更加高效」為主題，完整呈現從研發設計、新材料、關鍵零部件到智能製造及高端裝備的全鏈條，凸顯先進製造業對產業升級與國際合作的關鍵作用。
低空經濟專區佔地1000平方米，匯聚上海、浙江、江蘇、深圳等地30餘家頭部及初創企業，展示整機、核心零部件及應急救援、智慧物流等應用，呈現從技術試驗到商業化落地的全過程。
航空產業鏈方面，空客攜15家全球領先航空製造企業參展，串聯上游材料、緊固件、機身製造、運營服務及復材回收，形成大飛機全生命週期閉環。22日下午，空客聯合工商銀行、中航工業舉辦「金融賦能航空產業」論壇，推動跨鏈協同。
新材料領域實現多項國產突破：吉林化纖展示T1200級超高強度碳纖維（全球工業化量產最高強度），打破國外壟斷，用於國產大飛機及深空探測；中國中化推出人形機器人全鏈條材料方案，含仿生柔性皮膚、靈巧手肌腱繩等；中國鋁業展出C919專用鋁材、輕量化車身、紅外鍺透鏡及精細氧化鋁、高性能銅等成果。
國際企業方面，西門子、霍尼韋爾帶來工業AI智能體、智能決策系統、綠色減碳等中國首發新品，體現外資深度融入中國產業鏈。
跨界融合亮點：格力集團首次參展，聚焦智能工廠與高端精密製造；五糧液集團從綠色農業鏈轉至先進製造鏈，展示精密機床、汽車零部件、特高壓絕緣子等非白酒產品，呈現傳統企業向智能製造轉型。
此外，多家專精特新企業與行業巨頭同台，推動產業鏈上下游融合，強化全球供應鏈穩定性。
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SOURCE China International Supply Chain Expo