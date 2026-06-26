從國際巨頭的核心技術到國內企業的場景化落地 鏈博會數智科技鏈串聯起全球數智產業鏈上下游

國際科技巨頭齊聚一堂。英偉達攜手國內生態合作伙伴，完整呈現從能源、芯片、基礎設施、模型到應用的AI產業「五層蛋糕」；蘋果第四次參展，聯合舜宇、瑞聲、科瑞恩三家中國供應鏈企業，集中展示智能製造、綠色製造與人才培養成果；SK、思佳訊、楷登電子等企業首次亮相。沃爾瑪、美敦力、施耐德電氣、思愛普、普華永道等企業聚焦應用領域，展示AI重塑零售、賦能醫療健康、打造數字化解決方案、構建綠色體系等實踐成果，推動實體經濟和數字經濟深度融合。

北京2026年6月26日 /美通社/ -- 第四屆中國國際供應鏈促進博覽會數智科技鏈展區共設58個展位，匯聚228家來自11個國家的全球產業鏈上下游企業參展。「數字科技鏈」升級為「數智科技鏈」，首次設立人工智能專區。

國內龍頭企業同台綻放。阿里巴巴、科大訊飛、TCL等企業帶來通用大模型、智能語音終端、行業數智化解決方案等前沿產品。立訊、藍思展現消費電子領域數智製造實力。各地數智產業集群百花齊放：浙江以宇樹科技、強腦科技、海康威視等企業為核心，展出人形機器人、腦機接口、智能視覺等應用成果；湖北組織17家高新技術企業參展，完整呈現具身智能全產業鏈佈局；深圳聚焦智能影像、AI視覺等前沿賽道，精選13家專精特新企業參展。

從國際巨頭的核心技術到國內企業的場景化落地，從頭部企業的生態佈局到地方產業集群的特色展示，數智科技鏈串聯起行業生態上中下游，助力構建開放共贏的全球數智產業鏈供應鏈體系。