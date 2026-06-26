熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-Jun-26 09:11
更新：2026-Jun-26 09:11
PR Newswire

從國際巨頭的核心技術到國內企業的場景化落地 鏈博會數智科技鏈串聯起全球數智產業鏈上下游

分享：

北京2026年6月26日 /美通社/ -- 第四屆中國國際供應鏈促進博覽會數智科技鏈展區共設58個展位，匯聚228家來自11個國家的全球產業鏈上下游企業參展。「數字科技鏈」升級為「數智科技鏈」，首次設立人工智能專區。

數智科技鏈：讓創新更具活力

國際科技巨頭齊聚一堂。英偉達攜手國內生態合作伙伴，完整呈現從能源、芯片、基礎設施、模型到應用的AI產業「五層蛋糕」；蘋果第四次參展，聯合舜宇、瑞聲、科瑞恩三家中國供應鏈企業，集中展示智能製造、綠色製造與人才培養成果；SK、思佳訊、楷登電子等企業首次亮相。沃爾瑪、美敦力、施耐德電氣、思愛普、普華永道等企業聚焦應用領域，展示AI重塑零售、賦能醫療健康、打造數字化解決方案、構建綠色體系等實踐成果，推動實體經濟和數字經濟深度融合。

adblk4

國內龍頭企業同台綻放。阿里巴巴、科大訊飛、TCL等企業帶來通用大模型、智能語音終端、行業數智化解決方案等前沿產品。立訊、藍思展現消費電子領域數智製造實力。各地數智產業集群百花齊放：浙江以宇樹科技、強腦科技、海康威視等企業為核心，展出人形機器人、腦機接口、智能視覺等應用成果；湖北組織17家高新技術企業參展，完整呈現具身智能全產業鏈佈局；深圳聚焦智能影像、AI視覺等前沿賽道，精選13家專精特新企業參展。

從國際巨頭的核心技術到國內企業的場景化落地，從頭部企業的生態佈局到地方產業集群的特色展示，數智科技鏈串聯起行業生態上中下游，助力構建開放共贏的全球數智產業鏈供應鏈體系。

adblk5

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/--302811396.html

SOURCE China International Supply Chain Expo

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
追蹤
查看此作家更多文章
dadblk6 madblk6

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務