萬通保險再次蟬聯《信報》「卓越多元投資策略應用」大獎

貫徹「Invesurance」保險投資哲學 為客戶創造長遠價值

香港 - 2026年6月26日 - 萬通保險國際有限公司（萬通保險）憑藉獨樹一幟的「Invesurance」（保險 + 投資）的創新保險投資哲學，在《信報》「保險服務卓越大獎2026」中脫穎而出，榮獲「卓越多元投資策略應用」大獎1 。此殊榮不僅彰顯了萬通保險於保險投資領域的領先地位，更肯定了公司透過系統性資產配置策略，為客戶守護財富並創造長遠價值的卓越實力。



萬通保險巿務部副總裁林家兒小姐代表公司接受「卓越多元投資策略應用」大獎。

萬通保險首席投資總監陸達安先生表示：「我們深感榮幸能夠連續兩年獲得此項殊榮。萬通保險的投資核心，在於『保險』與『投資』的策略性深度融合。有別於傳統模式，我們採取動態多元資產配置，投資範疇橫跨固定收益、公開市場股權及私募市場。透過獨特的『1+N』架構，我們不僅與霸菱2 攜手管理高質量債券組合，更與全球頂尖資產管理機構緊密合作，佈局私募股權及另類投資，旨在優化風險調整後回報，有效應對市場波動。」



萬通保險的財務實力屢獲國際權威機構肯定，繼連續八年獲惠譽授予「A-」( 強勁 ) 保險公司財務實力評級後，更獲穆迪頒授「A3」 保險財務實力評級，充分證明萬通保險在財務穩健度、資本管理及風險管控能力的傑出表現。



展望未來，萬通保險將持續深化「Invesurance」的核心保險投資哲學，致力為客戶實現資產的可持續增長，構建更具前瞻性與穩定性的財富管理藍圖。



《信報》舉辦的「保險服務卓越大獎」，旨在表揚於保險領域表現卓越的企業，嘉許在各個領域上不斷創新求進，為客戶提供更優質產品與服務的保險同業。本屆的「保險服務卓越大獎」一共頒發10多個獎項，由專業評審團選出，所有獲獎的公司均經過嚴格遴選。



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