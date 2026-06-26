寧德時代、小鵬、賽力斯等頭部企業亮相第四屆鏈博會智能汽車鏈

北京2026年6月26日 /美通社/ -- 第四屆中國國際供應鏈促進博覽會智能汽車鏈展區今日在E2館開幕。展區以「讓出行更加便捷」為口號，匯聚智能汽車產業鏈上、中、下游核心企業，涵蓋核心原材料、關鍵元器件、三電系統、智能網聯技術、新能源整車及充換電服務，聚焦電動化、智能化、網聯化創新發展。 全鏈條貫通，協同效應顯著。賽力斯、吉利、東風等鏈主企業攜核心供應商集體亮相，展現產業鏈上下游高效協同的新生態。宜春鋰電產業鏈、贛州新能源裝備集群、南沙半導體集成電路產業園等區域聯合展團，呈現從原材料到回收利用的端到端閉環能力。

前沿技術集中爆發，創新動能澎湃。寧德時代全球首發多款全新電池產品，國軒高科展示固態電池最新突破；小鵬圖靈AI芯片與IRON人形機器人同台亮相，Momenta強化學習智駕算法引領行業方向；博世跨域系統解決方案、特斯拉電池綠色生命週期閉環，彰顯智能電動化技術的深度與廣度。 跨界融合加速，未來出行圖景漸行漸近。廣汽孵化的高域飛行汽車GOVY AirCab首次亮相，中汽摩聯攜手高校展示氫能賽車與無人駕駛方程式，低空經濟與地面交通交匯共生；永聯科技兆瓦級重卡超充、中科潞安車載紫外殺菌等配套創新，勾勒安全、綠色、便捷的立體化未來出行新圖景。