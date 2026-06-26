尚乘發布2026年上半年營收正面預警，得益於通過成功收購4家酒店，旗下酒店業務板塊貢獻增長

巴黎、紐約和倫敦2026年6月26日 /美通社/ -- 尚乘集團有限公司（簡稱「尚乘集團」）、尚乘國際（AMTD IDEA Group，紐交所：AMTD；新交所：HKB）、尚乘數科（AMTD Digital Inc.，紐交所：HKD），以及尚乘數科旗下子公司The Generation Essentials Group（簡稱「TGE」，紐交所：TGE；倫交所：TGE）聯合（上述公司統稱「該集團」或「尚乘」）宣布，今年內該集團已成功完成四家酒店的收購，分別為珀斯麗思卡爾頓酒店(The Ritz-Carlton)、紐約尚乘國際翠貝卡酒店(AMTD IDEA Tribeca Hotel)、倫敦尚乘霍恩西Dao by Dorsett酒店(AMTD Dao by Dorsett Hornsey)、吉隆坡尚乘國際KL酒店(AMTD IDEA KL Hotel)，總對價約為2.07億美元。

近期完成的這四起收購，連同2019年收購的香港富薈尚乘上環酒店(iclub AMTD Sheung Wan Hotel)和新加坡帝盛尚乘道酒店(Dao by Dorsett AMTD Singapore)，讓該集團的酒店資產組合發展至成熟階段，在四大洲的主要國際門戶城市布局近1000間客房。這一資產組合如今已成為尚乘酒店集團旗下特色鮮明、根基穩固的業務板塊。

尚乘預計旗下酒店業務板塊營收將大幅增長，這主要得益於新收購酒店資產的報表合並及其亮眼運營表現，將對截至2026年6月30日的合並財務報表的總營收形成正向貢獻。

尚乘向投資者重申，該集團致力於持續拓展全球酒店業務版圖，並計劃在全球酒店行業積極挖掘更多戰略收購機會，打造具備高知名度的尚乘酒店品牌。