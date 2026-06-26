鏈博會供應鏈服務展區：四大板塊全景呈現中國服務業高水平開放

北京2026年6月26日 /美通社/ -- 深入貫徹落實「十五五」規劃關於「促進服務業優質高效發展」的戰略部署，第四屆中國國際供應鏈博覽會（鏈博會）供應鏈服務展區正式亮相，聚焦生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸，系統呈現貫穿產業鏈全流程的專業服務生態。 展區精心設置藍色通道、綜合物流、綜合服務、產業金融四大板塊。藍色通道板塊匯聚招商局集團、山東省港口集團、馬士基、地中海航運、聯邦快遞等海內外龍頭，集中展示國際物流樞紐與海洋經濟核心流通環節，詮釋連接六大洲的全球供應鏈張力。綜合物流板塊集結中豫航空、圓通速遞、河北物流集團、日通國際、廣東卓志等企業，從航空樞紐、智慧冷鏈到中歐班列，全面呈現陸海空鐵多式聯運的韌性供應鏈實體支撐。

綜合服務板塊作為生產性服務業向高端延伸的集中體現，涵蓋北京大興機場綜保區、國家移民管理局移民事務服務中心、中碳登、鄧白氏、易運盈等機構，以法律、數據、碳交易、AI出海等知識密集型服務賦能供應鏈全週期。產業金融板塊以支付、融資到協同層層遞進：中國銀聯攜Visa、萬事達卡構建全球支付生態；進出口銀行聯手工商銀行、交通銀行，以政策性加商業金融雙輪驅動護航出海；中國人保提供覆蓋貿易信用與風險的保障方案；新加坡工商聯攜大華、星展、華僑銀行展現亞太金融集群優勢。