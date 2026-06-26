奇幻偵探冒險《白銀之城》「二分法測試」招募開啟，僅限PC版開放報名

新加坡2026年6月26日 /美通社/ -- 由新加坡遊戲品牌 Elementa 開發的全新奇幻 ARPG《白銀之城》（Silver Palace），宣布今日正式開啟「二分法測試」招募刪檔免付費測試。本次測試將再次邀請玩家化身偵探，深入探索廣袤的都市白銀城。在這座光鮮璀璨的城市表象之下，重重謎團正悄然潛伏。 《白銀之城》「二分法測試」官網已開放報名，報名截止時間為2026年7月16日23:59（UTC+8）。本次測試為限量、不付費、刪檔測試，僅對PC版（Windows）開放。有意參與測試的玩家可透過《白銀之城》官方網站提交申請。玩家也有機會透過官方社群活動獲得額外測試資格。

官方網站：https://silverpalace.elementagames.com/zh-tw/ 「二分法測試」將迎來大規模更新 「二分法測試」將帶來《白銀之城》一次大規模的可玩內容更新。備受期待的男性主角將在本次測試中正式登場，同時還將加入多位全新角色以及新的劇情內容。玩家還可以探索白銀城在此之前尚未開放的區域，體驗全新的大世界活動與玩法系統。戰鬥體驗也將迎來一系列改良調整，使戰鬥過程比以往更加流暢、靈敏且富有樂趣。 官方YouTube：https://youtu.be/PqE4_0ayN9s 「二分法測試」重點資訊一覽 報名時間：即日起至—2026 年 7 月 16 日23:59（UTC+8）

遊戲平臺：PC Windows

測試類型：限量刪檔不收費測試

參與方式：請至官網報名參加

《白銀之城》開啟2026年全球展會巡展 官方在籌備「二分法測試」的同時《白銀之城》也將在2026年亮相全球多場重要遊戲及動漫展會，為世界各地的玩家提供親自體驗遊戲的機會。以洛杉磯Anime Expo為起點，《白銀之城》將正式開啟首次全球展會巡展，並為北美、歐洲及亞洲地區的玩家帶來展會限定試玩版本、特色展台活動、限量周邊商品以及更多令人期待的全新內容。有關試玩內容、展台活動及展會限定企劃的更多資訊，將陸續在官方網站或官方粉絲團釋出。