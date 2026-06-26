信昇全球數字資產行業分類標準 ("DAICS®") 2026上半年度檢討結果

類別 行業 板塊 板塊定義

加密貨幣(1) 支付: (110)



定義



基於區塊鏈的貨幣，專為交易目的而設計。這包括日常交易使用和穩定幣 支付與交易

(11010) 加密貨幣用於價值儲存、記賬單位、交換媒介

穩定幣

(11020) 加密貨幣價格與一籃子參考資產掛鉤

基礎設施: (120)



定義



基岩區塊鏈，促進其他分散式應用程式的運行。這包括創建和運行專用的區塊鏈平臺，實現網路之間的互操作性，增加交易的數量或速度等 應用開發及智能合約

(12010) 促進 DApp 創建和智能合約執行的第一層區塊鍊網絡

互操作性

(12020) 網絡用於增加分散加密貨幣的互連性的生態系統

擴容及分片

(12030) 網絡能夠提高同時應付大量交易湧入的能力，而區塊鍊網絡可以分為更小的分區，以提高可擴展性並更快地處理交易

支援系統

(12040) 改善第一層網絡功能的網絡/ 側鏈

金融服務: (130)



定義



提供鏈上資產管理服務、加密交換服務、融資、貸款和其他資本市場相關服務的代幣 交易代幣

(13010) 在交易所生態系統中代表穩定幣的加密貨幣，允許用戶將去中心化或中心化系統上的數字資產轉換為法定貨幣

借貸

(13020) 借貸加密貨幣資產，並收取利息，以及其他源自基礎主要資產的次級金融工具，例如加密貨幣期貨和期權

質押

(13030) 在錢包中持有並"質押"一定數量的加密貨幣以促進網絡運營

金融資產代幣化 (13040) 專注於金融資產的代幣化發行和管理的第一層或第二層網絡協議

技術和數據: （140）



定義



提供資料管理和存儲，並開發創新的加密技術 數據儲存及共享

(14010) 加密資產協定「 提供去中心化存儲和/或共享數據文件和資源 」

資料管理

(14020) 促進區塊鏈數據索引和查詢的網絡/協議，為去中心化應用程序實現高效的數據檢索和管理

人工智能

(14030) 加密貨幣/協議促進使用人工智能驅動的應用程式或直接使用區塊鏈平台的項目。

識別

(14040) 提供去中心化的身份驗證，和／或區塊鏈基礎上的數位知識產權驗證。該加密資產本身並非代幣，而是一個強調信任、資料同意和私隱為核心架構特徵的加密資產。

媒體和娛樂: （150）



定義



娛樂和媒體服務。包括內容創建和分發，通過加密資產激勵機制進行廣告宣傳，遊戲和收藏品 社交媒體和社區

(15010) 提供社交社區和追隨者而無需緊密的次級產業部門的加密貨幣

視頻

(15020) 提供瀏覽去中心化視頻網站權利的加密貨幣

遊戲



(15030) 主要用於遊戲或支援遊戲行業的加密貨幣