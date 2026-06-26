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商業動向
出版：2026-Jun-26 16:20
更新：2026-Jun-26 16:20
Media OutReach Newswire

生產力局「電商新視野博覽會2026」正式開幕

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引領中小企以跨境電商及AI科技 實現品牌拓展市場無國界

香港 - 2026年6月26日 - 由商務及經濟發展局全力支持，香港生產力促進局（生產力局）與工業貿易署合辦的年度盛事「電商新視野博覽會2026」（下稱「博覽會」）昨日於生產力大樓正式揭幕。博覽會為期兩天 (6月25日及26日) ，全面聚焦「跨境電商」，主題涵蓋電商平台支援、品牌與IP授權增值、人工智能（AI）科技應用，及海外市場拓展策略，協助中小企由零起步，掌握透過電商出海之關鍵。開幕典禮邀請了商務及經濟發展局局長丘應樺先生工業貿易署署長廖廣翔先生生產力局副主席于健安先生 ，及生產力局總裁畢堅文先生 擔任主禮嘉賓。博覽會今年首次舉行，報名人數已接近7,000人次，反映業界對電商科技的資訊及服務需求殷切。

生產力局「電商新視野博覽會2026」正式開幕
生產力局「電商新視野博覽會2026」正式開幕

是次博覽會由恒生銀行擔任鑽石合作夥伴，並獲逾250個支持機構鼎力支持，博覽會匯聚超過 90 個參展單位 ，設五大主題展區，包括「跨境電商 平台 體驗」、「新零售科技應用」、「品牌 聯乘 IP 增值」、「智能營運」、「電商出海支援」 ，齊集電商平台、科技及商務服務商、IP授權商及政府資助展位，瞄準「選平台、建品牌、智營運、拓全球」四大出海關鍵，一站式由策略規劃到實戰部署協助中小企，透過電商實現品牌拓展市場無國界。

生產力局副主席于健安先生 於開幕致辭中表示，隨着電商在國內外蓬勃發展，今次活動正是積極響應特區政府《施政報告》中的『創意．電商無限』計劃，鼓勵中小企以電商科技開拓全新機遇。生產力局作為中小企的堅強後盾，一直針對企業痛點提供全方位支援，連繫政策資源與企業實務，協助中小企由規劃策略到實戰部署，步步到位。我們期望今次博覽會能增強中小企的韌性與競爭力，協助本地品牌加速融入全球數碼經濟，生產力局及旗下『中小企資援組』亦將持續提供適切支援。

香港特區政府商務及經濟發展局局長丘應樺先生 致辭時表示，政府一直重視電商的發展潛力，積極推動本地企業把握數字經濟帶來的機遇，利用電商業務開拓更多元化市場，從而提升香港對外貿易的競爭力，並為經濟發展注入新動能。香港作為國際貿易中心和商業樞紐，一直發揮連接內地與世界的重要橋樑作用。政府鼓勵中小企積極把握電子商務發展機遇，善用香港作為國際商貿樞紐的優勢，拓展海外市場，提升香港品牌及產品的國際競爭力。

丘局長同時感謝生產力局「中小企資援組」的努力，並指出由2020年起截至2026年5月底，「中小企資援組」在政府支持下，已協助近4萬宗中小企查詢，舉辦或參與16場展覽會、75場研討會和工作坊，以及進行超過350場外展活動，走訪不同商會、工商大廈和共享工作空間。

匯聚多家電商與科技服務參展商 助力中小企掌握以電商與 AI 突破地域界限
博覽會匯聚多家電商與AI科技服務參展商，為中小企提供從電商平台選擇、AI技術應用、IP品牌發展，以至拓展新市場的一站式落地支援。參展陣容多元豐富，除恒生銀行帶來專業跨境支付解決方案，解決企業出海收付痛點外，亦匯集多家業界代表性機構：當中包括專注跨境電商AI技術與場景應用的科技企業Innocorn及Auki Labs、東南亞旗艦電商平台Lazada、連接海內外電商資源的深圳市跨境電子商務協會，以及憑藉成功IP運營經驗實現市場擴張的香港品牌玩具協會（HKBTA）與柴犬工房。一眾參展商紛紛表示，本次博覽會整合產業上下游資源，為中小企搭建高效的交流對接平台，助力企業依托跨境電商與AI新技術突破發展瓶頸、開拓海外新市場。各界參展商詳細簡介可參照附件一。

博覽會特設超過 10 場專題研討會 ，涵蓋多個核心電商議題，包括跨境電商平台、新零售科技、品牌聯乘IP增值、智能營運，以及出海策略等；另有超過 10 場實戰分享及即時體驗 ，為中小企提供專家教路、成功案例、實戰場景及創新方案、即時諮詢及業務速配等，協助中小企打造真正落地的出海方案。場內亦設有政府資助專區，由專人向中小企代表講解多項政府資助計劃，並教導善用資源升級轉型，助中小企減低成本、提升競爭力，以開拓新市場。

是次活動亦獲得阿里巴巴香港有限公司、聯訊科技（國際）有限公司、貿易通電子貿易有限公司、 Achiever Technology Limited 及 Nextguard Technology Limited等贊助。生產力局誠邀各中小企參與本次博覽會，透過現場豐富的跨境電商資訊、政府資助、專家諮詢及實戰分享，發掘可行解決方案，增強企業韌性與競爭力，把握跨境電商拓展品牌及市場的機遇。博覽會登記及參與費用全免，歡迎中小企代表親臨現場，親身了解各項跨境電商相關的科技應用及政府資助方案。

-完-

附件一：
部分參展商簡介


名稱
簡介
1
恒生銀行
提供Fintech及跨境電商支付方案，助力中小企打破地域支付限制，拓展海外市場業務。
2
深圳市跨境電子商務協會
深圳5A級行業組織與跨境電商標杆，為會員與產業帶提供涵蓋知識產權、合規、資源對接等全鏈路服務，構建全球生態樞紐，推動中國品牌出海與跨境電商高質量發展。


3


Lazada
為東南亞旗艦電商平台，透過 Lazada錢包等多元可信支付渠道，結合區內覆蓋最廣的物流網絡，為消費者帶來極致及安全的網購體驗。
4
香港品牌玩具協會 (HKBTA)
聚焦「香港設計」的品牌玩具，透過跨境電商，推廣品牌IP公仔走向全球市場，促成玩具 IP 與海外不同時尚、服飾品牌合作，提高產品價值。
5
柴犬工房
香港本土IP與多間知名品牌合作，包括屈臣氏、地捫、SONY、VIVO、OK便利店、港鐵商場、八達通公司等
6
Innocorn Technology Ltd
提供全天候「跨語言、多國籍 AI 虛擬主播與客服」，可化身網店 24 小時在線客服，幫海外買家解答銷售、物流進度等問題。
7
Auki Labs
透過3D技術及AR導航，加快網購流程，提升物流及出貨效率。








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香港生產力促進局

香港生產力促進局（生產力局）是於1967年成立的法定機構，致力以世界級的應用研發、科技服務與綜合製造服務推動香港企業提升生產力與競爭優勢。作為以市場為導向的國際新型研發機構，生產力局憑藉在人工智能、先進製造、生命健康、綠色科技及新能源等前沿領域的深厚實力和豐富產業經驗，以創新科技引領新型工業化，推動新興及未來產業發展。

生產力局以解決企業痛點和產業發展技術需求為核心，推動科技創新和產業創新深度融合，透過技術轉移、產品創新、知識產權保護及研發成果商品化，強化與本地工商界及國際頂尖研發機構的協作，為產業創優增值，促進新質生產力發展。多年來，生產力局的卓越研發成果屢獲本地、内地及海外獎項殊榮，持續助力香港成為國際創新科技中心及智慧城市。

為協助企業善用香港的國際化優勢拓展全球市場，生產力局提供產品、技術、製造及管理等關鍵需求的綜合出海服務，助力企業通過香港成功出海。

生產力局亦致力為中小企和初創企業提供即時和適切的支援，協助企業善用政府資助計劃，並透過未來技能發展課程，促進企業及學界掌握最新數碼及STEM技術，為香港培育具競爭力的未來人才。

如欲瞭解更多詳情，請瀏覽生產力局網頁：

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