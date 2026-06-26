引領中小企以跨境電商及AI科技 實現品牌拓展市場無國界

香港 - 2026年6月26日 - 由商務及經濟發展局全力支持，香港生產力促進局（生產力局）與工業貿易署合辦的年度盛事「電商新視野博覽會2026」（下稱「博覽會」）昨日於生產力大樓正式揭幕。博覽會為期兩天 (6月25日及26日) ，全面聚焦「跨境電商」，主題涵蓋電商平台支援、品牌與IP授權增值、人工智能（AI）科技應用，及海外市場拓展策略，協助中小企由零起步，掌握透過電商出海之關鍵。開幕典禮邀請了商務及經濟發展局局長丘應樺先生 、工業貿易署署長廖廣翔先生 、生產力局副主席于健安先生 ，及生產力局總裁畢堅文先生 擔任主禮嘉賓。博覽會今年首次舉行，報名人數已接近7,000人次，反映業界對電商科技的資訊及服務需求殷切。



生產力局「電商新視野博覽會2026」正式開幕

是次博覽會由恒生銀行擔任鑽石合作夥伴，並獲逾250個支持機構鼎力支持，博覽會匯聚超過 90 個參展單位 ，設五大主題展區，包括「跨境電商 平台 體驗」、「新零售科技應用」、「品牌 聯乘 IP 增值」、「智能營運」、「電商出海支援」 ，齊集電商平台、科技及商務服務商、IP授權商及政府資助展位，瞄準「選平台、建品牌、智營運、拓全球」四大出海關鍵，一站式由策略規劃到實戰部署協助中小企，透過電商實現品牌拓展市場無國界。



生產力局副主席于健安先生 於開幕致辭中表示，隨着電商在國內外蓬勃發展，今次活動正是積極響應特區政府《施政報告》中的『創意．電商無限』計劃，鼓勵中小企以電商科技開拓全新機遇。生產力局作為中小企的堅強後盾，一直針對企業痛點提供全方位支援，連繫政策資源與企業實務，協助中小企由規劃策略到實戰部署，步步到位。我們期望今次博覽會能增強中小企的韌性與競爭力，協助本地品牌加速融入全球數碼經濟，生產力局及旗下『中小企資援組』亦將持續提供適切支援。



香港特區政府商務及經濟發展局局長丘應樺先生 致辭時表示，政府一直重視電商的發展潛力，積極推動本地企業把握數字經濟帶來的機遇，利用電商業務開拓更多元化市場，從而提升香港對外貿易的競爭力，並為經濟發展注入新動能。香港作為國際貿易中心和商業樞紐，一直發揮連接內地與世界的重要橋樑作用。政府鼓勵中小企積極把握電子商務發展機遇，善用香港作為國際商貿樞紐的優勢，拓展海外市場，提升香港品牌及產品的國際競爭力。



丘局長同時感謝生產力局「中小企資援組」的努力，並指出由2020年起截至2026年5月底，「中小企資援組」在政府支持下，已協助近4萬宗中小企查詢，舉辦或參與16場展覽會、75場研討會和工作坊，以及進行超過350場外展活動，走訪不同商會、工商大廈和共享工作空間。



匯聚多家電商與科技服務參展商 助力中小企掌握以電商與 AI 突破地域界限

博覽會匯聚多家電商與AI科技服務參展商，為中小企提供從電商平台選擇、AI技術應用、IP品牌發展，以至拓展新市場的一站式落地支援。參展陣容多元豐富，除恒生銀行帶來專業跨境支付解決方案，解決企業出海收付痛點外，亦匯集多家業界代表性機構：當中包括專注跨境電商AI技術與場景應用的科技企業Innocorn及Auki Labs、東南亞旗艦電商平台Lazada、連接海內外電商資源的深圳市跨境電子商務協會，以及憑藉成功IP運營經驗實現市場擴張的香港品牌玩具協會（HKBTA）與柴犬工房。一眾參展商紛紛表示，本次博覽會整合產業上下游資源，為中小企搭建高效的交流對接平台，助力企業依托跨境電商與AI新技術突破發展瓶頸、開拓海外新市場。各界參展商詳細簡介可參照附件一。



博覽會特設超過 10 場專題研討會 ，涵蓋多個核心電商議題，包括跨境電商平台、新零售科技、品牌聯乘IP增值、智能營運，以及出海策略等；另有超過 10 場實戰分享及即時體驗 ，為中小企提供專家教路、成功案例、實戰場景及創新方案、即時諮詢及業務速配等，協助中小企打造真正落地的出海方案。場內亦設有政府資助專區，由專人向中小企代表講解多項政府資助計劃，並教導善用資源升級轉型，助中小企減低成本、提升競爭力，以開拓新市場。



是次活動亦獲得阿里巴巴香港有限公司、聯訊科技（國際）有限公司、貿易通電子貿易有限公司、 Achiever Technology Limited 及 Nextguard Technology Limited等贊助。生產力局誠邀各中小企參與本次博覽會，透過現場豐富的跨境電商資訊、政府資助、專家諮詢及實戰分享，發掘可行解決方案，增強企業韌性與競爭力，把握跨境電商拓展品牌及市場的機遇。博覽會登記及參與費用全免，歡迎中小企代表親臨現場，親身了解各項跨境電商相關的科技應用及政府資助方案。



-完-



附件一：

部分參展商簡介







名稱

簡介

1

恒生銀行

提供Fintech及跨境電商支付方案，助力中小企打破地域支付限制，拓展海外市場業務。

2

深圳市跨境電子商務協會

深圳5A級行業組織與跨境電商標杆，為會員與產業帶提供涵蓋知識產權、合規、資源對接等全鏈路服務，構建全球生態樞紐，推動中國品牌出海與跨境電商高質量發展。





3





Lazada

為東南亞旗艦電商平台，透過 Lazada錢包等多元可信支付渠道，結合區內覆蓋最廣的物流網絡，為消費者帶來極致及安全的網購體驗。

4

香港品牌玩具協會 (HKBTA)

聚焦「香港設計」的品牌玩具，透過跨境電商，推廣品牌IP公仔走向全球市場，促成玩具 IP 與海外不同時尚、服飾品牌合作，提高產品價值。

5

柴犬工房

香港本土IP與多間知名品牌合作，包括屈臣氏、地捫、SONY、VIVO、OK便利店、港鐵商場、八達通公司等

6

Innocorn Technology Ltd

提供全天候「跨語言、多國籍 AI 虛擬主播與客服」，可化身網店 24 小時在線客服，幫海外買家解答銷售、物流進度等問題。

7

Auki Labs

透過3D技術及AR導航，加快網購流程，提升物流及出貨效率。







