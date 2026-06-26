MetaOptics 開始向歐洲及日本客戶出貨超透鏡智能手機及AI智能眼鏡供評估

新加坡2026年6月26日 /美通社/ -- MetaOptics Ltd.（Catalist：9MT）（「MetaOptics」或「本公司」），一家領先的半導體光學公司，專注研發超透鏡技術，今日宣佈已開始向歐洲、日本及菲律賓的潛在客戶出貨其整合超透鏡的5G智能手機及AI智能眼鏡評估機，讓當地領先的消費電子品牌、電信營運商及原始設計製造商可於其自身的開發環境中評估、測試及驗證MetaOptics的玻璃基超透鏡光學模組，並最終整合至其系統及應用之中。 玻璃基超透鏡以單一超薄光學層取代傳統笨重的多元件鏡頭組，帶來比傳統光學更纖薄、更小型且更耐熱的模組。MetaOptics具備在其4英吋及12英吋平台上設計、量產及測試超透鏡的能力，為希望在下一代產品中採用超透鏡技術的客戶提供可靠且可量產的解決方案，應用範圍涵蓋智能手機、AR/VR穿戴裝置、汽車感測等多個領域。

MetaOptics執行主席程章金先生表示：「向客戶出貨評估機是我們從展示邁向大規模採用的重要一步。我們在CES 2026展出的超透鏡產品反應熱烈，如今已將評估機直接交到全球最具要求的電子市場客戶手中。他們的回饋將有助我們優化產品，並加快超透鏡技術在日常裝置中的普及。」 超透鏡5G智能手機 MetaOptics的5G智能手機評估機配備其超薄超透鏡光學模組，可實現機身背面平滑、無鏡頭凸起，並設有前置VGA彩色相機以支援視像通話，以及非接觸式超透鏡3D生物識別指紋模組，可透過螢幕偵測高解析度3D指紋，實現安全、免觸控身份驗證，整體由Qualcomm Dragonwing QCM6490平台驅動。

超透鏡AI智能眼鏡 MetaOptics的AI智能眼鏡採用緊湊型彩色超透鏡相機系統，支援直覺式手勢控制。其輕量化、運動風格設計適合全天候佩戴，並由Qualcomm AR1 Snapdragon平台提供運算支援。 新一代彩色相機模組 作為產品路線圖的一部分，MetaOptics已完成新一代1200萬像素彩色超透鏡相機模組的設計，並計劃於CES 2027展出。 作為其整體商業化策略的一部分，MetaOptics計劃逐步將評估計畫擴展至更多客戶及市場。本公司將在適當時候就客戶合作及商業化進展提供最新資訊。 關於 MetaOptics Ltd MetaOptics Ltd (Catalist: 9MT) 為總部位於新加坡的領先半導體光學公司，專注研發以玻璃基板為核心的超透鏡解決方案，並結合AI驅動的影像處理技術。憑藉先進光學設計與可擴展的12英吋DUV光刻製程，MetaOptics為CPO、智能手機、擴增實境／虛擬實境（AR/VR）、車用電子及其他新興市場的次世代應用提供支撐。公司致力於提供高效能、具可靠性及可規模量產的光學方案，滿足今日最具創新精神的科技品牌需求。