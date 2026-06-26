曼谷Central Park購物中心榮獲《亞洲零售》雜志大獎重磅獎項，鞏固了該購物中心作為曼谷新世界級地標的地位

泰國曼谷2026年6月26日 /美通社/ -- Central Park購物中心矗立於曼谷城市天際線之上，重塑曼谷核心區的都市生活方式，迅速成為該市最具代表性的新地標之一。這座綜合性地標項目集全球高端餐飲、精選品牌門店、公共綠化空間、多元生活體驗業態與便捷交通於一體。 Central Park位於都喜中央公園(Dusit Central Park)綜合體內，毗鄰倫披尼公園(Lumpini Park)，打造出城市生活與大自然相融的新一代地標。該購物中心的核心亮點是占地7萊（11,200平方米）的屋頂公園，是泰國所有復合型開發項目中規模最大的屋頂綠化空間。這片綠意盎然的公共休閒場地為本地居民與游客提供了充滿活力的社交場所，將倫披尼公園的城市綠脈延伸至曼谷市中心腹地。

自開業以來，Central Park收獲了游客、商業合作方及國際品牌的高度青睞，一躍成為曼谷熱議度最高的地標之一。今年早些時候，該購物中心舉辦了「Central Park盛大慶典」裡程碑活動，慶賀項目取得運營佳績、行業認可度持續提升，正式確立世界級新地標的地位，充分印證消費者、合作方、入駐商戶及整個商界對該項目的十足信心。 近日，Central Park斬獲2026年度《亞洲零售》雜志大獎「泰國年度全新購物中心」，該獎項旨在表彰重塑消費體驗、兼具創新力與城市價值的商業項目。

作為大型復合型開發項目都喜中央公園的核心板塊，該購物中心實現商業零售區、辦公空間與曼谷都喜天麗酒店(Dusit Thani Bangkok)、高端住宅無縫互通，在曼谷核心高端地段構建高度整合的生態系統。項目秉持「公園生活融合都市生活」的開發理念，引領新一代城市綜合體發展方向，高度重視交通便捷性、身心健康與高品質體驗。 此次獲獎恰逢曼谷持續向宜居性更強、全球競爭力更高的現代化都市轉型。Central Park打造集社交、辦公、休閒、親近自然於一體的城市目的地，進一步提升曼谷的城市吸引力，夯實其作為亞洲熱門旅游、宜居、體驗型活力都市的地位。