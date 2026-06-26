FIFA世界盃淘汰賽展開 Lucky 688將直播全部賽事

今屆世界盃首次擴軍至48隊，淘汰賽亦由以往16強擴展至32強，各支傳統勁旅、焦點球隊均順利晉級，包括巴西、日本、德國、荷蘭、法國、阿根廷及挪威等。當中日本將要硬撼5屆冠軍巴西，雙方過往交手14次，日本僅得1勝2和11負，但唯一的勝仗就是去年的友賽，在落後2球後逆轉反勝。

香港2026年6月26日 /美通社/ -- FIFA世界盃下周一凌晨（6月29日）展開淘汰賽階段，32支球隊一場定生死。除了616台（4K畫質）及618台由專業評述團隊提供廣東話評述外，以娛樂方式分析賽事的688台「Lucky 688」亦將由淘汰賽起全程直擊所有賽事。Now TV 為FIFA 世界盃2026之香港收費電視獨家轉播平台。

「Lucky 688」將由阿鵬（陳樹鵬）、Will 仔、專家 Dickson、藍仔頭、近南哥、李佩芝（Gigi）、關珮姿（KK）及鍾紫伶（Ling Ling）組成強大主持陣容，為觀眾提供即時比賽形勢、角球數據及戰果預測等分析。主持們以波會友，嬉笑怒罵，讓觀眾猶如參與一場充滿娛樂的睇波派對，與球迷一同見證今屆世界盃最緊張、最精彩的決勝時刻。

直播賽程：

FIFA世界盃2026 日期 香港時間 賽事 頻道 6月29日 3:00 AM 南非 對 加拿大 616、618及688台 6月30日 1:00 AM 巴西 對 日本 616、618及688台 6月30日 4:30 AM 德國 對 (第3名球隊) 616、618及688台 6月30日 9:00 AM 荷蘭 對 摩洛哥 616、618及688台 7月1日 1:00 AM 科特迪瓦 對 (I組次名) 616、618及688台 7月1日 5:00 AM (I組首名) 對 (第3名球隊) 616、618及688台 7月1日 9:00 AM 墨西哥 對 (第3名球隊) 616、618及688台 7月2日 12:00 AM (L組首名) 對 (第3名球隊) 616、618及688台 7月2日 4:00 AM (G組首名) 對 (第3名球隊) 616、618及688台 7月2日 8:00 AM 美國 對 波斯尼亞 616、618及688台 7月3日 3:00 AM (H組首名) 對 (J組次名) 616、618及688台 7月3日 7:00 AM (K組次名) 對 (L組次名) 616、618及688台 7月3日 11:00 AM 瑞士 對 (第3名球隊) 616、618及688台 7月4日 2:00 AM 澳洲 對 (G組次名) 616、618及688台 7月4日 6:00 AM 阿根廷 對 (H組次名) 616、618及688台 7月4日 9:30 AM (K組首名) 對 (第3名球隊) 616、618及688台 7月5日 1:00 AM 16強 616、618及688台 7月5日 5:00 AM 16強 616、618及688台 7月6日 4:00 AM 16強 616、618及688台 7月6日 8:00 AM 16強 616、618及688台 7月7日 3:00 AM 16強 616、618及688台 7月7日 8:00 AM 16強 616、618及688台 7月8日 12:00 AM 16強 616、618及688台 7月8日 4:00 AM 16強 616、618及688台 7月10日 4:00 AM 半準決賽 616、618及688台 7月11日 3:00 AM 半準決賽 616、618及688台 7月12日 5:00 AM 半準決賽 616、618及688台 7月12日 9:00 AM 半準決賽 616、618及688台 7月15日 3:00 AM 準決賽 616、618及688台 7月16日 3:00 AM 準決賽 616、618及688台 7月19日 5:00 AM 季軍戰 616、618及688台 7月20日 3:00 AM 決賽 616、618及688台

(資料截止6月26日)

Now TV 為FIFA 世界盃2026之香港收費電視獨家轉播平台，並將直播全部104場賽事。本屆賽事為歷屆最多, 將於香港時間2026年6月12日至7月20日舉行。所有節目、内容及賽事取決於權利持有人及/或賽事主辦單位的取消及/或暫停。賽事及節目日期及時間可能會不時變更，請參閱權利持有人及賽事主辦單位官方公佈。請務必須知Now TV Limited並不能確保您 所訂購Now TV服務的賽事、內容、頻道、節目及或服務於您的訂購期內會持續播放或提供，及Now TV 服務的頻道內容及 節目、以及任何頻道或節目的播出時間可能會不時更改。 Now TV Limited不對任何賽事、內容、頻道及/或節目的播放故 障、未能供應或播放延遲承擔責任。FIFA世界盃2026賽事將於Now TV頻道616/ 頻道617/ 頻道618/ 頻道619/ 頻道Lucky 688播放。FIFA世界盃2026將於2026年6月12日至7月20日舉行，精選直播賽事取決於電視台的選擇。精選直播賽事日期及時間可能會不時變更，以電視台最新公佈為準。頻道688將提供即時比賽形勢、賠率分析等資訊，只適合18歲以上人士觀看。