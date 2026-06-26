從千年宣紙到當代影像：中國非遺再出發

合肥, 中國 - 2026年6月26日 - 6月23日，現實題材作品《種墨園》在中國主流螢屏黃金時段播出。作品以宣紙製作技藝這一聯合國教科文組織人類非物質文化遺產為核心線索，通過影像化方式呈現一項千年工藝在當代生活中的延續與新生。



筆、墨、紙、硯合稱中國文房四寶，是中國傳統書寫文化的重要組成部分。其中，宣紙為重要紙類載體，長期用於書法與國畫創作。不同於傳統工藝題材的靜態呈現，該劇將宣紙從"技藝對象"轉化為"敘事載體"，讓撈紙、曬紙、剪紙等繁複工序自然融入人物故事與生活場景之中，使觀眾在劇情推進中感知一項非遺技藝的真實溫度與當代表達。



從一張紙出發，看見一套東方文化的生活方式



宣紙不僅是一種材料，更是一種延續千年的東方書寫方式。《種墨園》以此為起點，將視角延伸至更廣闊的文化語境：人與技藝的關係、傳統與當代的碰撞，以及手工技藝在現代產業環境中的延續路徑。



在敘事表達上，作品通過青年與匠人兩代人的互動，讓"傳承"不再是抽象概念，而成為真實發生的選擇與行動，使非遺文化以更具代入感的方式進入當代語境。



讓非遺"走出去"的，不只是作品本身



近年來，以宣紙為代表的中國非遺文化，正在通過多種路徑進入更廣泛的國際視野。



一方面，通過國家級媒體與國際傳播管道，非遺內容持續進入多語種傳播體系，在更大範圍內建立基礎認知；另一方面，隨著流媒體與數字平臺的發展，越來越多以中國傳統文化為背景的影視內容，正在以更輕量、更視覺化的方式走向海外觀眾。



從影像到體驗：非遺正在形成新的傳播路徑



《種墨園》的意義，不僅在於講述一個關於宣紙的故事，更在於它與當下非遺傳播趨勢的契合：文化不再只是被展示，而是被體驗、被理解、被再次創造。



伴隨相關影視內容的傳播與擴散，以安徽涇縣為代表的宣紙文化發生地，逐漸進入國際文化與藝術受眾的視野。依託其完整的原生生態環境、傳統手工造紙體系及持續活態傳承的文化脈絡，當地不斷完善非遺展示、工藝體驗與文化參與相結合的複合型空間結構，使傳統技藝得以在當代表達中延續其生命力。當影像內容與真實場景、文化空間發生連接，非遺便不再局限於博物館式呈現，而逐漸成為一種可以進入日常生活與國際交流語境的文化資源。



結語：一張紙背後的世界表達



從一張宣紙出發，中國傳統工藝正在以更現代的方式被看見、被理解，並逐步進入更廣闊的國際文化傳播體系之中。



《種墨園》正是在這樣的語境下，為非遺文化提供了一種更具當代表達力的影像方式，也讓世界有機會通過一張紙，看見中國文化更細膩的層次與溫度。



