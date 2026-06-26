億聯網絡升級新加坡全球運營總部 全新客戶體驗中心啟用

新加坡2026年6月26日 /美通社/ -- 全球領先的統一通信與協作(UC&C)解決方案提供商億聯網絡(300628.SZ)舉辦儀式，正式慶祝升級後的新加坡運營總部及全新客戶體驗中心(CEC)啟用，這標誌著公司在全球運營戰略中達成一項重要里程碑，也彰顯了其對全球客戶及合作夥伴的長期承諾。 開幕儀式迎來了客戶、合作夥伴、政府代表以及新加坡科技界人士的參與。出席的重要嘉賓包括億聯網絡執行副總裁兼董事會秘書Jay Liu、微軟亞洲區AI賦能辦公合作夥伴項目主管Prashant Singh Bishnoi、新加坡經濟發展局(EDB)全球企業部副總裁Ng Ming Liang，以及AVIXA亞太區高級總監Pang Yee Loy。

隨著億聯網絡持續強化其全球運營和客戶支持能力，公司擴容新加坡站點，設立了新的運營總部和客戶體驗中心。新加坡健全的法律環境、成熟的合規機制以及先進的數據治理能力，也使其成為億聯設備管理雲服務(YMCS)的重要運營中心，助力億聯網絡為全球用戶提供穩定、可信賴的雲服務。 新加坡：億聯網絡全球運營的戰略樞紐 新加坡作為國際商貿與創新高地，在億聯網絡全球佈局中佔據關鍵地位。 億聯網絡執行副總裁兼董事會秘書Jay Liu在開幕儀式上致辭，強調了新加坡對億聯網絡未來運營的重要性。

Jay Liu表示：「新加坡是支撐我們全球服務、可信運營及本地化客戶服務的重要運營樞紐。此次總部的升級，印證了我們長期致力於搭建全球互聯、可信協作生態系統。」 新加坡經濟發展局全球企業部副總裁Ng Ming Liang表示：「億聯網絡的此番決定，體現了新加坡作為企業拓展全球業務的可靠根據地之地位。新加坡的營商環境、研發生態以及高素質人才儲備，將為億聯網絡推動創新數字化協作解決方案提供有力支持。」 深耕本地客戶服務，開啟全球協作新篇章