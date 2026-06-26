中興通訊與GSMA宣布戰略合作：中興通訊全球峰會暨用戶大會與GSMA M360 東盟峰會將同期同地舉辦

上海2026年6月26日 /美通社/ -- 6月25日，在2026年上海世界移動通信大會期間，中興通訊與GSMA正式簽署合作協議，中興通訊成為GSMA M360東盟峰會的戰略合作伙伴。雙方宣布，將於馬來西亞吉隆坡同期同地舉辦第十五屆中興通訊全球峰會暨用戶大會與GSMA M360東盟峰會。其中，第十五屆中興通訊全球峰會暨用戶大會定於2026年9月8日至9日舉行，GSMA M360東盟峰會將於2026年9月9日至10日舉行。此次強強聯合，旨在整合雙方的優勢行業資源，共同推動全球數字化轉型進程，深入發掘數字經濟時代的新增長機遇。

本次合作將匯聚全球ICT領域的領導者、運營商和技術專家，圍繞未來網絡演進、人工智能的包容性應用、區域數字經濟繁榮等核心議題，展開深入討論與實踐分享。雙方將依托各自的技術優勢和全球產業生態資源，交流前沿行業洞察，輸出兼具前瞻性與落地性的解決方案，為行業搭建開放、高效、協同的溝通與合作平台。作為連接技術、市場與產業生態的重要橋梁，此次合作致力於為所有與會者呈現一場兼具創新性與前瞻性的行業盛會，助力全球ICT產業邁向高質量、可持續發展的新階段。

第15屆中興通訊全球峰會暨用戶大會以「構築無限 | 全域互聯 數啟新生」為主題，聚焦人工智能與數字創新的深度融合，全面展示這些技術如何賦能全球產業變革與社會進步。峰會圍繞「開啟價值，創新紀元」這一核心主線，深入探討如何通過智能架構、AI技術與開放生態的協同作用，釋放數字基礎設施的最大潛能。中興通訊期待與行業各方共同探索，以遠見凝聚競爭力，以規模推動落地，以價值引領產業，以協作拓展邊界。

峰會期間，與會者將參與精彩紛呈的主題演講、行業研討、新品發布、展台巡展及機器人互動表演等多元活動。屆時，包括政府領導、運營商高管、生態合作伙伴、行業分析師及媒體代表在內的全球精英將齊聚一堂，共襄這場數字化盛舉。