HONMA高爾夫2025/26財年業績穩健回升 銷售和淨利潤雙雙改善

香港 - 2026年6月26日 - 享譽世界的頂級高爾夫品牌， HONMA高爾夫有限公司（「HONMA」或「公司」，連同附屬公司，總稱「集團」；股份代號：6858.HK），欣然宣佈其截至2026年3月31日止年度（「回顧期」）的全年業績。



財務摘要



儘管全球經濟及地緣政治挑戰持續，令消費情緒承壓，集團收入仍按年上升2.7%至22,259.7百萬日圓（約147.7百萬美元）。

韓國市場表現強勁，銷售額按年增長55.2%，受惠於品牌知名度提升及零售與批發渠道的雙重成功。

高爾夫球桿收入佔總收入70.7%，按年錄得4.5%的穩健增長；高爾夫球銷售按年增長12.2%，受日本、韓國及中國（包括香港及澳門）市場回暖帶動，相關市場分別增長5.1%、4.8%及87.3%。

全年淨利潤達1,119.8百萬日圓（約7.4百萬美元），對比2025財年同期錄得虧損264.2百萬日圓。

經營活動所得現金流淨額維持正數，為1,109.3百萬日圓（約7.4百萬美元），淨負債率由截至2025年3月31日止的23.5%下降至21.4%。

營運資金效率持續提升，存貨周轉天數由315天顯著改善至251天。

截至2026年3月31日止年度，在部分地區經濟增長放緩，及地緣政治不確定性持續上升的背景下，全球高爾夫行業競爭持續加劇。儘管存在這些不利因素，HONMA仍堅定執行其長期戰略，持續投資產品創新，擴展第三方分銷網絡，並加強品牌營銷舉措。儘管整體市場環境及消費者情緒仍然疲弱，韓國市場表現優於集團其他市場。回顧期內，批發渠道銷售額按年增長56.7%，零售渠道銷售額按年增長34.3%，主要受惠於集團持續提升品牌在韓國高爾夫球手中的知名度，改善集團在韓國的直營業務，以及分銷安排的延續。期內，隨著價格管理、產品組合及消費者體驗持續提升，韓國市場毛利率亦上升10個百分點，反映集團在該充滿活力且持續演變的高端性能高爾夫市場中取得進展。於截至2026年3月31日止十二個月期間，HONMA推出多款新產品，充分展現日本精湛工藝以及品牌獨有的美學設計與卓越性能，並獲得客戶及終端消費者的廣泛認可。此外，公司在最新BERES及TOUR WORLD系列的設計及開發中，融入多項自有及前沿技術，鎖定高端及資深高爾夫球手市場。回顧期內，BERES高爾夫球桿收入按年增長3.9%，而區域限定球桿銷售更按年大幅上升41.5%，再次印證HONMA強大的品牌實力及其在經濟逆風下的韌性。於同一期間，集團持續優化其於亞洲的分銷網絡，逐步建立更均衡的渠道組合，並著重與具備可持續及具盈利增長能力的客戶合作。儘管自營門店收入受日本市場疲弱影響按年下降6.2%，受惠於主要市場渠道的持續優化，第三方渠道銷售按年增長12.3%，成為回顧期內重要增長動力。HONMA推出多項市場推廣措施，以提升全球品牌定位及知名度，擴大市場覆蓋並加深與目標消費者的互動。集團通過系統化的品牌煥新舉措，將HONMA重新定位為兼具活力、時代感與高端特質的高爾夫生活方式品牌。針對熟悉數字技術的年輕高爾夫群體，集團持續優化全球官網與社交媒體矩陣，通過定期更新的高品質視覺內容強化品牌認知與產品吸引力。於回顧期內，在全渠道策略及加大數碼營銷投入的推動下，集團自然流量及轉化率持續提升，部分市場更錄得雙位數按月增長。HONMA電子商務銷售在中國內地及北美市場分別錄得13.1%及18.1%的按年增長。展望未來，HONMA將繼續推進其長遠發展策略，致力打造領先全球的高爾夫生活方式品牌。該策略建基於集團深厚的品牌傳承、持續擴展的分銷網絡、先進技術及享譽盛名的日本工藝。重點方向包括提升及重塑品牌價值以加強客戶忠誠度，鞏固於超高端市場的領導地位，並加快在快速增長的高端性能產品市場的發展。HONMA亦致力透過優化產品組合及分銷策略，推動北美及歐洲市場的可持續擴展，同時拓展非球桿相關產品線，打造更全面的高爾夫生活方式體驗。此外，集團將繼續專注於創新及產品開發，以配合市場動態及消費者偏好的變化。表示：「儘管經營環境充滿挑戰及不確定性，HONMA仍憑藉穩健的利潤表現及直營渠道擴張的持續推進，錄得具韌性的業績。通過專注高端定位、加強數碼互動及優化分銷網絡，我們已建立穩固的平台以推動可持續的長期增長，並將繼續致力為股東創造價值。」