共赴精彩賽事：海信邀您體驗2026年FIFA世界杯™沉浸式球迷活動

對於球迷而言，FIFA 球迷節™體驗可以從一場虛擬點球大戰的緊張刺激開始，隨後定格於一張靈感源自世界杯經典慶祝時刻的個性化「冠軍相框」留念。每位球迷的體驗之旅都獨一無二，而海信正在創造機會，讓訪客不僅只是觀看比賽，更能親身參與其中。

青島2026年6月26日 /美通社/ -- 作為全球領先的消費電子與家用電器品牌，海信將在2026年FIFA世界杯™舉辦期間，在主辦城市的球場球迷體驗區和FIFA球迷節™場地推出一系列沉浸式體驗活動，讓球迷更近距離感受賽事激情。

在球場球迷體驗區，球迷可以參與一系列由海信技術提供支持的足球主題挑戰。在116英寸RGB MiniLED UXS電視上，球迷可以體驗「三色消消樂」游戲，通過手勢控制匹配紅、綠、藍三色圖標，同時親身感受RGB MiniLED技術的魅力。由XR10旗艦激光投影儀驅動的VR點球大師體驗，則通過巨幕顯示將參與者帶入世界杯點球大戰的緊張氛圍中。訪客還可以在海信高端智能屏冰箱上參與足球知識問答，或體驗FIFA賽事挑戰。這些體驗共同展示了海信技術如何讓娛樂活動變得更加沉浸、互動和有趣。

在FIFA球迷節™場地，各年齡段的球迷都能參與豐富多彩的足球主題活動，旨在通過共同的賽事熱情將人們聚集在一起。在116UXS RGB MiniLED電視上進行的AI冠軍相框挑戰，讓參與者重現賽事經典時刻，並獲得個性化的數字球員卡。其他趣味項目還包括足球飛鏢、RGB足球打地鼠和桌上足球游戲，將足球樂趣與互動體驗完美結合。

在賽事場館之外，類似的以用戶為中心的推廣和體驗活動也正在全球各地展開，讓消費者更近距離地接觸海信的最新技術創新。在世界各地球迷共慶2026年FIFA世界杯™之際，海信誠邀大家一同觀看、參與、競技並分享難忘的足球瞬間。