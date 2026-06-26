勇奪《彭博商業周刊/中文版》「金融機構2026」22項大獎





連續九年獲獎最多穩踞市場領導地位

富衛保險榮膺「領先年度保險公司」業界最高殊榮，連續九年成為《彭博商業周刊/中文版》「金融機構」評選中獲獎最多的保險公司。

富衛保險今年共囊括22項大獎，涵蓋產品創新、客戶服務、數碼體驗、及人才培訓等多個範疇，連續九年成為《彭博商業周刊／中文版》「金融機構」評選中獲獎最多的保險公司。

類別

獲獎項目

獎項

香港保險獎項 - 年度保險公司



- 連續三年獲獎



- 首奪「領先年度保險公司」大獎

富衛香港

領先年度保險公司大獎

香港保險獎項 - 醫療保險計劃



- 連續九年獲獎

倍衛您醫療計劃 + 尊衛您（寰譽版）醫療計劃 + 人仁保醫療保險計劃

卓越大獎

香港保險獎項 - 優端客戶級別服務



- 連續八年獲獎

尊衛您（寰譽版）醫療計劃 + FWD Care

卓越大獎

香港保險獎項 - 數碼營銷策略（產品／服務）



- 連續五年獲獎

尊衛您醫療計劃

卓越大獎

香港保險獎項 - 手機應用服務



- 連續四年獲獎

FWD MAX 生活體驗平台

卓越大獎

香港保險獎項 - 整合營銷策略（公司品牌推廣）



- 連續四年獲獎

人仁保醫療保險計劃

卓越大獎

香港保險獎項 - 培訓及發展（代理團隊）



- 連續四年獲獎

富衛香港

卓越大獎

香港保險獎項 - 年度培訓學院



- 連續四年獲獎

富衛香港

卓越大獎

中國大灣區保險獎項 - 顧客服務



- 連續三年獲獎

富衛澳門

卓越大獎

香港保險及應用 - 康健護理及保障（產品）



- 連續三年獲獎

倍衛您醫療計劃 + 尊衛您（寰譽版）醫療計劃 + 人仁保醫療保險計劃

卓越大獎

香港保險獎項 - 服務創新



- 連續三年獲獎

FWD Care

卓越大獎

香港保險獎項 - 網上平台



- 連續三年獲獎

FWD 網上保險平台

卓越大獎

香港保險獎項 - 客戶服務



- 連續三年獲獎

富衛香港

卓越大獎

香港保險獎項 - 人壽保險

非凡致富（HK）保險計劃

卓越大獎

香港保險獎項 - 產品創新

人仁保醫療保險計劃

卓越大獎

香港保險獎項 - 理賠管理

富衛香港

卓越大獎

香港保險獎項 - 自願醫保計劃



- 連續六年獲獎

倍衛您醫療計劃 + 尊衛您（寰譽版）醫療計劃

傑出大獎

香港保險獎項 - 年度區域成就大獎（代理團隊）



- 連續四年獲獎

區域總監羅國鵬

傑出大獎

香港保險類別 - 人壽及財富管理



- 連續兩年獲獎

非凡匯聚（HK）保險計劃

傑出大獎

香港保險類別 - 年度新晉區域大獎（代理團隊）

資深分區總監廖麗婷

傑出大獎

香港保險獎項 - 顧客關顧

FWD MAX 生活體驗平台

傑出大獎

香港保險獎項 - 數據分析及應用

整合分析數據中樞

傑出大獎



香港 - 2026年6月26日 - 富衛保險（「富衛」）於《彭博商業周刊／中文版》「金融機構2026」評選中再創佳績，今年除了三度榮獲「年度保險公司」大獎外，更從多間保險機構中脫穎而出，勇奪該類別新設之最高榮譽——「領先年度保險公司」，表揚在產品創新、數碼科技、客戶服務、多元分銷渠道、人才發展及整合營銷等領域均表現全面而出眾的保險公司。富衛亦連續九年成為獲獎最多的保險公司，今年共囊括 22 項大獎，包括 16 項卓越大獎及六項傑出大獎（詳見附表），全面引證富衛各範疇實力備受肯定。承接卓越表現及業界肯定，富衛香港業務規模繼續穩居全港五大泛亞洲保險公司之列¹，2025年新業務首年保費及新業務年度化保費增幅均跑贏市場，全面展現領先地位，亦證明富衛深化香港本地以至包括內地訪客在內的離岸業務，並拓展高淨值市場的發展策略取得成功。表示：「我們非常榮幸能夠連續九年在《彭博商業周刊／中文版》『金融機構』評選中成為獲獎最多的保險公司，今年更再下一城，首度榮膺新設的『領先年度保險公司』殊榮，這份業界的肯定對我們別具意義。過去一年富衛在香港迎來多個重要里程碑，包括富衛集團成功在香港聯交所主板上市，以及富衛香港啟用全新總部『富衛中心』，充分體現我們對香港業務發展的長遠承諾。 」他續說：「我衷心感謝客戶多年來對富衛的支持，客戶信任是我們前行的最大動力；同時，獎項亦屬於每一位同事、專屬代理人團隊及合作夥伴，在創新產品及服務、數碼科技、人才發展方面的不懈努力，正是富衛屢獲肯定的基石。我們將繼續以客為先，為大眾創造保險新體驗。」富衛致力為客戶提供優質的醫療保障及服務，連續九年榮獲「醫療保險計劃」及連續三年獲頒「康健護理及保障（產品）」大獎。今年亦憑藉「倍衛您醫療計劃」、「尊衛您（寰譽版）醫療計劃」及「人仁保醫療保險計劃」三大醫療保障產品獲獎，肯定富衛在健康保障產品領域的領導地位。當中，「倍衛您醫療計劃」聯同「尊衛您（寰譽版）醫療計劃」延續自願醫保系列佳績，六度蟬聯「自願醫保計劃」大獎，引證富衛的自願醫保產品一直以高性價比及優質增值服務深受客戶歡迎。「人仁保醫療保險計劃」則致力為大眾帶來靈活且人人可負擔的醫療保障，憑藉融入環境、社會和管治（ESG）策略的創新產品設計，獲頒「產品創新」卓越大獎。此外，富衛連續八年榮獲「優端客戶級別服務」卓越大獎，今年憑「尊衛您（寰譽版）醫療計劃」及「FWD Care」摘下殊榮；「FWD Care」亦第三度奪得「服務創新」卓越大獎，為客戶提供財務保障以外，涵蓋預防及保健、治療及復康的增值服務。富衛亦繼續勇奪「客戶服務」及「大灣區澳門 — 客戶服務」卓越大獎，優質客戶服務備受肯定。富衛憑藉首創的指數型萬用壽險方案，引領高端財富管理市場新趨勢。「非凡致富（HK）保險計劃」作為香港市場首個提供無上限派息潛力及保證穩定回報的指數型萬用壽險產品，一舉奪得「人壽保險」卓越大獎；而「非凡匯聚（HK）保險計劃」則奪得「人壽及財富管理」傑出大獎，進一步鞏固富衛於高淨值市場之優勢。富衛致力為專屬代理人團隊提供持續及多元化的培訓，透過富衛商學院與INSEAD、清華大學、復旦大學等頂尖學府合作，培育新一代行業領袖。今年再度蟬聯「年度培訓學院」及「培訓及發展（代理團隊）」大獎，並在「年度區域成就大獎（代理團隊）」及新設的「年度新晉區域大獎（代理團隊）」中獲頒傑出大獎，突顯富衛對代理人專業發展的長期投入。另一方面，FWD網上保險平台秉持以人為本的設計理念，結合數據驅動的洞察與創新科技，致力回應客戶痛點，重塑由產品探索、投保至理賠的保險體驗，連續三年榮獲「網上平台」大獎，再度肯定其於數碼分銷領域的優勢。富衛持續以「以客為先、科技賦能」的策略，推動升級數碼及客戶體驗。FWD MAX生活體驗平台以「智慧生活伙伴」全新定位，集合演唱會、盛事、健康生活及日常禮遇，透過多元化活動全方位融入用戶日常生活。憑藉卓越的用戶體驗及客戶連結成效，FWD MAX囊括「手機應用服務」卓越大獎及「顧客關顧」傑出大獎兩項殊榮。同時，富衛憑藉整合分析數據中樞驅動決策，以提升代理人團隊績效及客戶觸達能力，於新設的「數據分析及應用」類別奪得傑出大獎；而富衛AI驅動的理賠管理系統讓簡易個案理賠最快35秒完成，整體成功理賠率達95%，於「理賠管理」中奪得卓越大獎。富衛亦全方位展現品牌於數碼營銷上的強勁實力。「尊衛您醫療計劃」和「人仁保醫療保險計劃」分別第五度獲頒「數碼營銷策略（產品／服務）」及四奪「整合營銷策略（公司品牌推廣）」大獎。註：連續獲獎指在同一獎項類別連續獲頒獎項根據保險業監管局2025年1月至12月香港長期保險業務的臨時統計數字和市場資料作出的評估，富衛於新業務首年保費排名及新業務保單數目排名均位居全港泛亞洲保險公司頭五名。以個人及團體保險業務計算。泛亞洲保險公司指現時於亞洲市場擁有具規模的營運基礎及採用多元分銷渠道的跨國保險公司。倍衛您醫療計劃、尊衛您醫療計劃及尊衛您（寰譽版）醫療計劃為香港特別行政區政府自願醫保計劃的認可靈活計劃（認可產品編號分別是F00069、F00045及F00070），由富衛人壽保險（百慕達）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）（自願醫保的產品提供者註冊編號00036）承保。於2025年7月由富衛與本港主要保險公司的指數型萬用壽險產品作出的比較。只統計於2025年內接收並結案之個案。