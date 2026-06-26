Bybit推出PWM 2.0，重新定義私人財富管理，為符合條件的VIP客戶放寬准入門檻

阿聯酋迪拜2026年6月26日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit，正式宣佈推出其旗艦私人財富管理(Bybit PWM)解決方案的升級版本PWM 2.0，大幅放寬該服務的Bybit用戶准入門檻。依托簡化的入駐流程與高度定制化的解決方案，PWM 2.0支持自定義申購，還能直接進入PWM面板，帶來更直觀的使用體驗。 此前Bybit PWM僅面向機構與專業客戶開放，入駐流程需要經過人工一對一咨詢。如今PWM 2.0支持所有符合條件的Bybit VIP2及以上等級用戶，通過直連PWM面板，自主搭建、定制與管理機構級投資組合。

PWM 2.0：你的投資組合，由你掌控‌ Bybit PWM於2025年9月推出，憑借定制化策略與穩健表現積累了良好發展勢頭，此前僅面向Bybit平台上數以百計的專屬用戶開放，旗下160餘個投資組合的資產管理總規模累計超過2.39億美元。即便在全球市場普遍面臨逆風的背景下，其兩大熱門策略——USDT（泰達幣）策略與BTC（比特幣）策略，過去60天的年化收益率仍分別達到8.7%和4.9%。 PWM 2.0在此基礎上進一步降低門檻，讓優質財富管理解決方案能夠走向更多用戶。原有的Bybit PWM框架要求用戶必須通過專屬財富經理的咨詢，才能完成投資組合決策，PWM 2.0則打通了這一流程瓶頸，符合條件的VIP2及以上等級Bybit用戶可直接查看PWM面板，在擴大目標用戶覆蓋群體的同時，解決了排隊等待和配置延遲問題。

產品升級亮點： 靈活性： 完成入駐後，客戶現在可以直接從專業精心篩選的投資組合模板中選擇方案，也能在四大產品品類下自主規劃完全定制化的資產配置。

完成入駐後，客戶現在可以直接從專業精心篩選的投資組合模板中選擇方案，也能在四大產品品類下自主規劃完全定制化的資產配置。 全權掌控，毫無妥協‌： PWM 2.0如今支持投資者自主調整持倉，修改配置金額，還能認購範圍廣泛的專屬產品，直接掌控自身投資組合的全部操作。

PWM 2.0如今支持投資者自主調整持倉，修改配置金額，還能認購範圍廣泛的專屬產品，直接掌控自身投資組合的全部操作。 策略更智能，流程無煩惱： 客戶可以在單一的統一投資組合中持有多款產品，無需再分別管理多個獨立的認購渠道。

客戶可以在單一的統一投資組合中持有多款產品，無需再分別管理多個獨立的認購渠道。 實時透明度：配套的PWM面板支持對全倉位的總配置情況、持倉明細及收益表現進行實時追蹤。

Jerry Li, Head of Earn & Wealth Management at Bybit表示：「我們想要打破專業級財富管理的准入壁壘。通過PWM 2.0，Bybit將投資組合的掌控權直接交到客戶手中。Bybit平台的VIP2及以上等級用戶如今可以完全自主掌控資產配置，實時調整操作，按照自身需求管理機構級投資策略，無需漫長等待，也無需經過多層中間環節。我們的客戶此前就要求獲得更便捷的管理權限、更高的靈活性與自主性，我們正是為此推出了PWM 2.0。」 放寬准入門檻，提升靈活性 PWM 2.0推出了更豐富的產品矩陣，適配機構級的風險與收益特徵。產品品類涵蓋：覆蓋套利到智能貝塔策略的私募股權基金（低至高風險）、面向保守型投資者的「輕鬆理財」穩健收益產品（低風險）、包含經典與尊享檔位的固定收益類產品（低風險），以及滿足高風險偏好的雙資產、折價買入等結構化產品（低至高風險）。當前最低投資門檻為25萬枚泰達幣或10枚比特幣。