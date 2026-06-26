Vinexpo Asia於2027年重返香港 調整為年度展會

香港2026年6月26日 /美通社/ -- Vinexposium宣布，Vinexpo Asia（亞洲國際葡萄酒及烈酒展覽會）將於2027年6月8日至10日重返香港，在香港會議展覽中心(HKCEC)舉辦。該展會今後將每年在香港舉行，為亞洲葡萄酒及烈酒行業打造固定統一的行業交流樞紐，也標志著Vinexpo Asia在亞洲進入全新戰略發展周期。 法國高美艾博展覽集團(Comexposium)食品酒水事業部首席執行官Rodolphe Lameyse表示：「自1998年起，香港便成為Vinexpo Asia發展歷程中的重要一站，至今仍是葡萄酒和烈酒行業開拓亞洲市場最關鍵的門戶之一。將Vinexpo Asia定為香港年度展會，既體現了Vinexposium對香港市場的十足信心，也助力我們集團落實在亞洲整體食品酒水板塊的發展戰略。」

深耕亞洲市場近三十載，Vinexposium通過在香港設立穩定的年度行業盛會，進一步鞏固自身在亞洲行業中的核心地位。此次辦展模式調整，旨在為全球產區生產商、采購商、進口商、經銷商及全亞洲行業從業者打造更連貫穩定的商貿對接渠道。 香港地處亞洲核心區位，既是對接中國大陸市場的門戶，也是連通東南亞及整個亞太地區的重要商貿平台，天然適合匯聚亞洲各地市場的從業者。 Vinexposium國際展會總監Grace Ghazalé指出，全新年度辦展模式，契合行業對亞洲市場穩定發展、增強發展動能與提升行業曝光度的需求。Vinexpo Asia落地香港並改為一年一屆，將為參展商與觀展客商提供清晰穩定的行業交流周期，便於各方建立長期合作關系、高效規劃參展安排，持續推動整個亞洲區域酒類貿易發展。

* Vinexposium隸屬於Comexposium食品酒水事業部。 更多詳情，請訪問Vinexpo Asia官網及其媒體專區。 關於Vinexpo Asia Vinexpo Asia是面向葡萄酒、烈酒行業專業人士的頂級行業展會，可讓從業者精准對接亞太地區核心業內資源。展會此前交替在新加坡和香港這兩大商業中心舉辦，是業內拓展人脈、發掘行業創新成果、挖掘全球最具活力的酒類市場商機的核心戰略平台。 關於Vinexposium Vinexposium是全球葡萄酒與烈酒從業者的全年合作伙伴。旗下擁有多場標桿國際展會，以及《Voice of the Industry》等行業專業內容矩陣，匯聚全產業鏈資源，助力行業拓展商貿、深耕市場認知。Vinexposium通過搭建行業交流橋梁、分享戰略洞察，助力全球酒類行業應對創新轉型、可持續發展、消費需求迭代等關鍵挑戰。