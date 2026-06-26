全球科技變革：Tune Talk推出全球首款網絡級兒童安全手機套餐，突破應用級限制

馬來西亞八打靈再也2026年6月26日 /美通社/ -- 馬來西亞移動運營商Tune Talk重新定義了兒童在線安全的執行標準。當各國政府正努力制定跨多個平台和應用的安全規范時，Tune Talk通過推出Epik+Family Safe將執行統一到單一層面——網絡本身。這是全球首款集成了一鍵式家長控制功能的家庭移動套餐，該控制功能完全在連接層面執行。 Epik+Family Safe基於Tune Talk的雲原生網絡構建，並借助與諾基亞的合作實現，將執行移至數字接入的起點。家長只需一鍵操作，即可激活三種保護級別中的一種，並限制多達56個內容類別的訪問，通過連接層本身，幫助管理兒童對社交媒體及其他在線內容的訪問。

Tune Talk聯合創始人兼首席執行官Gurtaj Singh Padda表示：「移動連接已成為兒童接入互聯網的入口，我們認為安全應當從源頭開始。通過推出Epik+Family Safe，Tune Talk展示了馬來西亞本土創新如何為全球電信運營商提供新的藍圖。我們的目標是展示一個切實可行的實施模式，挑戰行業對連接的固有認知，並激發關於如何實現兒童在線安全的更廣泛討論。」 這一基礎設施層面的轉變與日益增長的全球共識相契合：兒童在線安全不能僅靠體驗終端來管理。盡管世界各國政府正在為兒童在線安全指明方向，但政策與日常執行之間的差距仍在擴大。Tune Talk的Epik+ Family Safe彌合了這一差距，提供了一種切實可行、能夠在日常家庭環境中無縫運作的解決方案。

雖然Epik+ Family Safe僅在馬來西亞推出，但Tune Talk相信此舉展示了電信基礎設施如何能夠成為在線安全生態系統的一部分，為全球政策制定者繼續探索兒童在線安全新方案，提供了一個可實施的實踐模式。 Epik+Family Safe以專屬的「1位家長+1位兒童」預付費手機套餐形式推出，集成了網絡級家長控制功能、700GB高速數據流量，以及高達12.5萬美元的個人意外保險保障。* 該公司表示，希望此次發布能推動更廣泛的行業討論，探討連接服務提供商如何讓在線安全在日常家庭生活中更易於落地，從而為現有法規、平台保護措施和家長責任提供有益補充。